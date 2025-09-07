L’éclipse lunaire du 07/09 sera-t-elle visible dans votre wilaya ? La réponse d’après la météo

Le 7 septembre 2025, un spectacle céleste exceptionnel s’offrira aux Algériens : une éclipse lunaire totale. Bien que la Lune se lève déjà totalement éclipsée, le phénomène promet d’être fascinant, avec notre satellite naturel paré d’une surprenante teinte rouge brique.

Pour comprendre cette coloration, il faut se pencher sur la mécanique céleste. Pendant l’éclipse, la Lune traverse le cône d’ombre de la Terre. La lumière du Soleil ne peut plus l’atteindre directement. Cependant, la lumière réfractée et diffusée par l’atmosphère terrestre est renvoyée sur la Lune, la baignant de teintes rougeâtres. C’est un peu comme un coucher de soleil vu depuis l’espace.

Le meilleur moment pour observer le phénomène en Algérie sera juste après le coucher du soleil. À 19h07, alors que le Soleil disparaîtra à l’horizon, la Lune, déjà totalement éclipsée, fera son apparition à l’est. Le point culminant de l’éclipse, son maximum, sera atteint à 19h11m49s.

La sortie de l’ombre de la Terre débutera à 19h52m53s, mais la Lune sera encore basse sur l’horizon. La phase de pénombre, moins spectaculaire, prendra fin à 21h55m06s, marquant la fin de l’événement.

L’observation ne requiert aucun équipement, le phénomène étant parfaitement visible et sans danger à l’œil nu. Pour une meilleure vue, les experts recommandent de s’installer dans un lieu dégagé, avec une vue claire sur l’horizon est.

Des jumelles ou un petit télescope peuvent toutefois enrichir l’expérience en révélant davantage de détails et de nuances de couleur.

Météo Algérie : les habitants de ces régions ne verront pas l’éclipse lunaire du 7 septembre

Selon les prévisions de Météo Algérie, un ciel couvert à nuageux dominera l’ensemble du Nord du pays, rendant l’observation incertaine dans plusieurs régions. De nombreuses wilayas, notamment sur les hauts plateaux et les régions intérieures, sont placées sous vigilance pluie avec des averses orageuses attendues en fin de journée.

Dans certaines zones, l’humidité dépasse les 80 %, ce qui pourrait accentuer la couverture nuageuse au moment critique de l’éclipse.

Sur le littoral, le ciel restera généralement chargé, tandis qu’à l’intérieur des terres, des épisodes orageux sont annoncés, notamment sur les wilayas de Médéa, Blida, Sétif, Bordj Bou Arreridj, et Tiaret, entre autres.

Dans le Sud du pays, le ciel sera voilé à couvert, avec des averses attendues sur les régions de Béchar et Béni Abbès. Des envolées de sable pourraient également gêner la visibilité dans certaines zones du Sahara central, en raison de vents atteignant les 30 km/h.

Où tenter d’observer l’éclipse en Algérie ?

Malgré ces conditions peu favorables, certaines fenêtres d’observation restent envisageables. Les régions du Sud-Est algérien, généralement plus stables en soirée, pourraient offrir un ciel dégagé par endroits. Pour maximiser vos chances, privilégiez les zones élevées et dégagées, loin des lumières urbaines, avec une vue claire sur l’horizon est, d’où la Lune apparaîtra à 19h07, déjà plongée dans l’ombre de la Terre.

Les passionnés d’astronomie devront donc croiser les doigts et scruter le ciel avec patience : si les nuages se dissipent ne serait-ce que partiellement, le spectacle d’une Lune rouge sang dominant l’horizon pourrait bien valoir l’attente.

Notez bien ces dates : la prochaine éclipse lunaire partielle aura lieu le 28 août 2026, tandis que la prochaine éclipse lunaire totale, visible du début à la fin depuis l’Algérie, n’aura lieu que le 20 décembre 2029.

En attendant, ne manquez pas cette opportunité unique de lever les yeux au ciel le 7 septembre pour assister à ce spectacle cosmique.