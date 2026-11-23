Le ministre des Finances, Mohammed Lamine Lebbou, s’est présenté ce lundi 23 novembre devant la commission des affaires économiques et financières du Conseil de la nation pour défendre le PLF 2027.

Accompagné de Nadjiba Djilali, ministre des Relations avec le Parlement, il a exposé aux sénateurs l’esprit du texte ainsi que le détail de ses dispositifs budgétaires et fiscaux.

Le PLF 2027 bâti sur une prudence assumée face aux turbulences mondiales

L’environnement international reste imprévisible, a rappelé le ministre. Tensions géopolitiques, inflation qui ne retombe pas, marchés énergétiques nerveux et croissance mondiale au ralenti : autant de paramètres qui ont pesé sur la construction du budget. Pour amortir ces secousses venues de l’extérieur, l’État mise sur une politique budgétaire censée nourrir la croissance sans sacrifier les équilibres macroéconomiques.

Les prévisions de recettes retenues sont volontairement modestes. Cette précaution, assume l’exécutif, permet d’éviter les mauvaises surprises en cours d’exercice. Elle s’accompagne d’une volonté de diversifier les sources de revenus, un chantier déjà mis en avant quand les grands axes du budget 2027 ont été validés par l’exécutif à l’automne dernier.

Sur le volet opérationnel, le texte introduit plusieurs outils de pilotage. Des indicateurs de performance encadreront désormais les programmes publics, tandis qu’un tableau de bord périodique suivra, presque en continu, l’évolution des recettes, des dépenses et de la trésorerie. L’élargissement de l’assiette fiscale complète ce dispositif, avec un objectif simple : gonfler les ressources ordinaires sans toucher aux taux.

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Pouvoir d’achat et logement concentrent les arbitrages budgétaires de 2027

Les enveloppes prévues pour l’an prochain convergent vers trois cibles : le développement humain, l’achèvement des grandes infrastructures ainsi que la modernisation de la machine administrative. Le soutien au pouvoir d’achat figure au premier rang, aux côtés de la promotion de l’emploi et de l’accompagnement de l’activité économique.

La politique nationale du logement bénéficie elle aussi d’un financement conséquent. Cette orientation prolonge une série de décisions prises ces derniers mois, dont la revalorisation des aides à l’habitat rural annoncée par la présidence, qui traduit la même préoccupation sociale.

L’éducation nationale et la santé reçoivent des crédits renforcés. S’y ajoutent la construction d’équipements publics dans les nouveaux pôles urbains et la finalisation des projets stratégiques déjà lancés. Enfin, l’accélération de la numérisation des services publics boucle cette feuille de route, dans un pays où les paiements électroniques progressent à un rythme soutenu.

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Neuf axes législatifs structurent les réformes du projet de loi de finances

Pour passer des intentions aux textes, le projet s’organise autour de neuf grands chapitres législatifs. Fiscalité, douanes, investissement et climat des affaires y occupent l’essentiel de l’espace. Le ministre a livré aux sénateurs la ventilation précise de ces dispositions.

La gestion du patrimoine de l’État arrive en tête avec 29 articles. Viennent ensuite 21 mesures destinées à élargir l’assiette fiscale et à mobiliser de nouvelles ressources, puis 19 dispositions consacrées à la réforme douanière. Quatorze articles ciblent le soutien à l’investissement et à l’économie nationale.

Le reste du dispositif se répartit entre neuf mesures visant le civisme fiscal et la traque de la fraude, sept articles dédiés à la protection du pouvoir d’achat et à la solidarité, cinq consacrés à la simplification des procédures administratives, ainsi que cinq autres encadrant les comptes d’affectation spéciale. Un équilibre revendiqué entre rigueur et incitation, déjà perceptible dans la stratégie de récupération des fonds du marché informel défendue devant les députés.

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