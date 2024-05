Leaders de l’innovation 2024 : le designer algérien Chafik Gasmi se distingue en France

Le média français “Les échos” avec Statista ont dévoilé le palmarès 2024 des leaders de l’innovation en France. Il s’agit d’une plongée dans plus de 200 entreprises et start-up qui portent la transformation et l’innovation dans leur ADN.

Les échos et Statista explorent, pour la deuxième année d’affilée, les contours d’une “innovation made in France”. Notamment pour tracer les lignes de force, les entreprises championnes de la R&D et la créativité technologique et de service.

Le designer algérien Chafik Gasmi parmi les leaders de l’innovation en France

Pour cette édition, une liste de 5500 entreprises a été analysée à base de trois critères d’évaluation, à savoir : l’innovation du processus, l’innovation du produit et du service et enfin la culture de l’innovation au sein de ses entreprises.

Ce palmarès accueille cette année de nombreuses jeunes entreprises portant une innovation unique, mais pas que. Dans cette liste, figure aussi le nom d’un grand designer algérien qui a réussi à se hisser dans le top 10 des leaders en France.

En effet, Chafik studio appartenant au designer algérien Chafik Gasmi occupe la 7ᵉ place de ce palmarès. D’ailleurs, il s’agit de la première fois qu’un cabinet d’architecture et de design figure dans la catégorie immobilier, habitat et domotique, dans un tel classement.

Qui est Chafik Gasmi, le designer algérien du luxe français ?

Designer de renommée internationale, Chafik Gasmi rayonne aussi bien dans la conception d’hôtels, de boutiques et de meubles, que dans une réflexion assez large sur la stratégie de marque. Son talent reste inclassable, il a, d’ailleurs, travaillé avec : Lancôme, Fendi Casa, Royal Monceau…

Né en 1962, l’année de l’Indépendance, en Algérie, il est arrivé en France à l’âge de 15 ans, avec sa triple culture : enfant d’une famille kabyle, il a appris le Coran avant de savoir parler l’arabe puis le français d’être inscrit à l’école des Pères blancs.

À peine sorti de l’école d’architecture de Paris, il lance sa première ligne de meuble d’intérieur et se voit récompenser, en 1992, par le Grand prix de la critique du Salon du meuble à Paris, alors qu’il vient de commencer sa carrière.

Par ailleurs, pendant ce parcours d’exception, Chafik Gasmi a travaillé avec Hugues Chevalier. Son fauteuil ” Ying”, a été choisi pour meubler l’hôtel Matignon.

