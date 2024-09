Leaders de la Santé 2024 : 2 Algériens dans le prestigieux palmarès de Forbes Middle East

Le prestigieux magazine Forbes a publié une nouvelle édition de son classement annuel des leaders de la Santé. Un palmarès qui met en lumière les personnalités, mais aussi les institutions, qui ont marqué le secteur de la santé, dans la région MENA, durant l’année écoulée.

Le classement Forbes de cette année comprend 51 dirigeants basés aux Émirats, 23 en Arabie saoudite, huit en Égypte, trois en Jordanie, quatre au Qatar, Maroc et au Koweït, deux en Tunisie, un en Algérie et au Liban.

Dans son nouveau numéro, Forbes souligne que le marché des services de santé dans la région de MENA s’élevait à 226,97 milliards de dollars en 2023 et devrait passer à 241,13 milliards de dollars cette année, pour atteindre 412,25 milliards de dollars d’ici à 2032.

Par ailleurs, ce palmarès comprend 100 noms de personnalité qui ont marqué l’année écoulée. Dans cette liste figure aussi le nom d’Abdelouahed Kerrar, CEO du groupe pharmaceutique algérien Biopharm. Le prestigieux magazine rappelle que Kerrar a rejoint Biopharm en 1995 et occupe ses fonctions actuelles depuis 2015. Il est, aussi, vice-président du Conseil du Renouveau économique algérien. Abdelouahed Kerrar occupe la 42 place de ce classement.

Selon les chiffres avancés par Forbes, Biopharm a réalisé, en 2023, un chiffre d’affaires de 617 millions de dollars et un bénéfice net de 63,3 millions de dollars.

