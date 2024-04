Le zellige algérien : un joyau architectural en route vers l’UNESCO

L’Algérie se prépare à franchir une étape majeure dans la valorisation de son patrimoine culturel.

La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, a annoncé que le pays soumettra un dossier spécial à l’UNESCO pour l’inscription du Zellige algérien, cet art décoratif ancestral, sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

Le Zellige, Plus qu’un Art, une Histoire avec ses motifs complexes et ses couleurs vibrantes, est plus qu’une simple décoration.

Il raconte l’histoire d’un savoir-faire transmis à travers les générations, incarnant l’âme et l’identité de l’Algérie. Avec déjà 11 éléments inscrits sur les listes du patrimoine culturel mondial :

La Casbah d’Alger ;

Le site archéologique de Tipasa ;

La vieille ville de Constantine ;

Le site archéologique de Timgad ;

La vallée de M’Zab ;

La vieille ville de Ghardaïa ;

Le Tassili n’Ajjer ;

Le parc national de l’Ahaggar ;

Les gravures rupestres du Tassili n’Ajjer ;

Le parc national de Djurdjura ;

Les ksour de Ouargla et du Mzab.

La ministre Mouloudji souligne l’importance de classer davantage d’éléments immatériels pour préserver et partager la richesse culturelle algérienne.

Ces démarches reflètent l’engagement de l’Algérie à préserver son héritage et à le faire connaître au monde entier, affirmant ainsi sa place sur la scène culturelle internationale.

Des costumes traditionnels bientôt inscrits à l’UNESCO

rappelons que La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, a informé que le dossier relatif au costume traditionnel de l’est algérien a été officiellement soumis à l’UNESCO.

L’objectif de cette demande de classification du costume traditionnel de l’est algérien est de lui conférer le statut de patrimoine culturel immatériel de l’humanité, reconnu par l’UNESCO.

Ce costume, caractérisé par ses couleurs vibrantes et ses motifs, est porté lors de festivités et d’événements traditionnels dans la région de l’est algérien.

Il incarne un élément essentiel de l’identité culturelle de la région et témoigne des traditions et du savoir-faire artisanal local.