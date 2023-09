Le youtubeur français Jules en Asie sous le charme de Constantine et déniche un menu à moins de 1 €

Le YouTubeur et créateur de contenu français, Jules en Asie poursuit son voyage en Algérie. En effet, après Alger et ses saveurs, Oran et ses charmes, Ghardaia et sa beauté désertique, c’est autour de la mythique ville de Constantine d’ouvrir ses portes au voyageur.

Dans sa toute récente vidéo publiée sur YouTube, Jules en Asie, de son vrai nom Julien Mailler, a partagé avec ses abonnés ses découvertes constantinoises. Des ponts suspendus, au Palais du Bey en passant par les ruelles pleines d’histoires de l’ancienne Cirta, Jules en Asie est tombé sous le charme de Constantine.

Entamant sa journée par la visite du palais Ahmed Bey, le YouTubeur français s’est montré ravi de l’état de conservation des lieux. « Le palais du Bey Ahmed est super bien conservé. J’ai appréciés ses jardins, en particulier le jardin des orangers », dit-il.

La cuisine algérienne régale le YouTubeur Jules en Asie

Sillonnant les rues de la mythique Cirta, le YouTubeur français, Jules en Asie a savouré plusieurs des spécialités culinaires algériennes. À Constantine, Jules en Asie a dégusté, pour la première fois, les Mhadjeb. Une spécialité algérienne que Julien a particulièrement apprécié. Un menu à 0.7 qui a régalé le YouTubeur.

Par la suite, Jules en Asie a été invité à déguster la Samsa par des voisins de table. Une pâtisserie de la région que le YouTubeur français a pris du plaisir à savourer.

« Les Algériens sont généreux et très accueillants. Ce n’est pas nouveau », dit-il. La pâtisserie Constantinoise cache encore d’autres spécialités délicieuses que le voyage à Cirta impose la découverte. La Djouzia en premier !