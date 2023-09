Le wali d’Oran rend visite à l’acteur Hamza Feghouli (Mama Messaouda) hospitalisé à Oran

Le wali d’Oran, Saïd Sayoud, a rendu visite hier, le lundi 18 septembre 2023 au célèbre artiste oranais Hamza Feghouli, connu sous le nom de « Mama Massouda », pour s’enquérir de son état de santé. Le célèbre acteur se trouve au service de neurochirurgie du Centre hospitalier universitaire 1er Novembre 1954 à Aïn El Turck.

En effet, l’artiste connu sous le nom Mama Massouda, connu pour ses talents dans le domaine artistique, est actuellement hospitalisé à Oran. Le wali d’Oran, Saïd Sayoud, a décidé de lui rendre visite pour s’assurer de son état de santé et lui apporter son soutien. Il est actuellement pris en charge par les spécialistes en neurochirurgie du Centre hospitalier universitaire 1er Novembre 1954 à Aïn El Turck. Il reçoit les meilleurs soins pour se rétablir au plus vite.

De plus, dans un communiqué officiel de la wilaya d’Alger, le wali Sayoud a exprimé son admiration pour la carrière de l’artiste et a souhaité un prompt rétablissement à Hamza Feghouli. Il a également souligné l’importance de soutenir les artistes locaux et de reconnaître leur contribution à la culture et à l’identité de la région.

De son côté, Hamza Feghouli a exprimé sa gratitude envers le wali d’Oran pour sa visite et son attention envers sa santé. Il a souligné l’importance de soutenir les artistes.

Intervention chirurgicale réussie pour « Mama Messaouda » au mois de mai passé

Par ailleurs, le célèbre artiste algérien Hamza Feghouli, plus connu sous le nom de « Mama Messaouda », avait été hospitalisé à l’hôpital de neurochirurgie de Cherchell au mois de mai passé, où il a subi une intervention chirurgicale à la tête. En effet, le comédien souffre depuis quelques années d’une détérioration graduelle des reins, ainsi que de complications chroniques liées au diabète.

Alors que quelques jours auparavant, la fille du comédien avait lancé un appel d’aide aux hautes autorités. Notamment le ministère de la culture, en donnant des nouvelle sur la santé de son père. Elle avait également évoqué la marginalisation que subit son père ces dernières années. Et ce, malgré son apport au cinéma algérien durant les moments les plus difficiles.