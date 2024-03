Le wali d’Alger met un coup de pression pour le projet d’extension des Sablettes

Le Wali d’Alger, Abdennour Rabehi, a inspecté le projet d’extension des Sablettes pour s’assurer de son avancement. Il a mis la pression pour une accélération des travaux afin de le terminer avant la saison estivale, mettant ainsi la pression sur les responsables présents.

En effet, lors de sa visite, Rabehi a donné des instructions claires pour accélérer le rythme des travaux. Il a exigé que les travaux restants soient achevés rapidement et a ordonné la livraison rapide de nouveaux espaces et de kiosques pour les visiteurs. De plus, il a insisté sur l’installation rapide de l’éclairage dans ces nouveaux espaces.

Intégration des espaces verts et réhabilitation nécessaire

En outre, le Wali a souligné l’importance d’inclure des espaces verts dans le projet et a demandé le démarrage immédiat des opérations de boisement. Il a ordonné la réhabilitation des espaces verts qui ont été récemment endommagés par les conditions météorologiques défavorables des dernières semaines.

Dans le même contexte, Rabehi a insisté sur l’accélération des travaux pour le projet de divertissement. Ce projet, qui surplombera la mer sur une longueur de 4,5 km, transformera le parc en une attraction touristique de premier plan.

En veillant à respecter les délais et à répondre aux exigences du Wali, les responsables du projet travaillent sans relâche pour rendre ce site attrayant et fonctionnel.

Pour conclure, la visite du Wali d’Alger, Abdennour Rabehi à la façade maritime des Sablettes témoigne de l’engagement des autorités locales envers le développement touristique de la région. Les instructions claires données par Rabehi montrent une volonté forte de garantir que le projet soit mené à bien dans les délais impartis, offrant ainsi aux visiteurs une expérience enrichissante et agréable.