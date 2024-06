Le wali d’Alger inspecte l’avancement de plusieurs projets, voici ses instructions !

Le wali d’Alger, Mohamed Abdennour Rabehi, a effectué ce samedi 1ᵉʳ juin une visite d’inspection pour superviser l’avancement de plusieurs grands projets dans la capitale. Insistant sur la qualité des travaux et le respect strict des délais, cette démarche s’inscrit dans le cadre de la supervision continue des projets programmés dans le territoire de la wilaya.

Lors de cette visite d’inspection, le wali Mohamed Abdennour Rabehi s’est rendu dans plusieurs projets, dont le nouveau siège de la Daïra de Dar El Beïda et le Centre de cardiologie et de chirurgie cardio-pédiatrique de Mahelma. Ces projets visent à améliorer les services offerts aux habitants de la capitale et à ses visiteurs, répondant ainsi aux besoins croissants de la population.

Le wali d’Alger inspecte le nouveau siège de la Daïra de Dar El Beïda

Le wali d’Alger a débuté sa visite en se rendant au nouveau siège de la Daïra de Dar El Beïda, où il a inspecté les différentes parties du bâtiment. En marge de cette visite, l’entreprise chargée de la réalisation du projet a présenté un exposé sur l’état d’avancement des travaux, affirmant que le projet avait atteint un taux de 96 %, notant qu’il ne restait plus qu’à acquérir et à installer le mobilier de bureau.

À l’issue de cette présentation, le wali Mohamed Abdennour Rabehi a donné des instructions strictes pour assurer la finalisation rapide et efficace du projet. En effet, le wali d’Alger a insisté sur le nettoyage complet de l’intérieur et de l’extérieur du bâtiment, en veillant à enlever tous les gravats se trouvant dans l’environnement extérieur. Il a également ordonné de finaliser tous les travaux dans les plus brefs délais et de renforcer les effectifs afin de respecter les délais contractuels. De plus, il a exigé que le mobilier de bureau soit installé immédiatement après le nettoyage général.

La visite s’est déroulée en présence du wali délégué de la circonscription administrative de Dar El Beïda, du directeur de l’administration locale, des élus, de l’entreprise de construction, du bureau d’études et des cadres de la wilaya.

Inspection du Centre de cardiologie et de chirurgie cardio-pédiatrique de Mahelma

Pour renforcer le secteur de la santé et offrir de meilleurs services aux citoyens des différentes communes de la wilaya d’Alger, le wali Mohamed Abdennour Rabehi s’est rendu à Mahelma pour inspecter le projet de construction du Centre de cardiologie et de chirurgie cardio-pédiatrique. Ce nouvel établissement, qui profitera aux habitants de la capitale, offrira une capacité d’accueil de 80 lits. Les travaux de toutes les installations sont terminés, en attendant la réception des équipements collectifs et médicaux.

Au cours de sa visite, le wali d’Alger a instruit l’accélération de l’acquisition ainsi que le test de tous les équipements. De plus, il a ordonné le nettoyage de l’environnement intérieur et extérieur de l’hôpital.

Après la visite de ces deux projets, le wali d’Alger s’est rendu à la station de traitement des eaux de Sidi Abdellah, ainsi qu’à l’extension et l’aménagement des routes de la nouvelle ville de Sidi Abdellah pour vérifier l’avancement des travaux. En outre, le wali a également inspecté l’avancement des travaux sur le site des 13 300 logements en location-vente “AADL” dans la nouvelle ville de Sidi Abdellah.

La visite s’est déroulée en présence du wali délégué de la circonscription administrative de Sidi Abdellah, du directeur de la santé, de l’entreprise de construction et des cadres de la wilaya.

La visite d’inspection du wali Mohamed Abdennour Rabehi vise à superviser de près l’avancement des projets majeurs, notamment dans les domaines de la santé, afin de garantir la qualité des services offerts aux habitants de la capitale et à ses visiteurs. Cette démarche reflète une volonté ferme de répondre aux besoins croissants de la population et de promouvoir le progrès et le bien-être.