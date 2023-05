Le wali d’Alger appelle à accélérer les travaux des stations de dessalement d’eau de mer

Le wali d’Alger appelle à accélérer les travaux des stations de dessalement pour garantir l’accès à l’eau potable pour la capitale, mais aussi pour Tipaza et Boumerdes.

Alger fait face à une grave crise de l’eau potable, obligeant les autorités locales à accélérer la construction de stations de dessalement pour répondre à la demande croissante des habitants. Le wali d’Alger, Abdenour Rabehi, a récemment effectué une visite sur le terrain pour superviser les travaux en cours et s’assurer que les projets de dessalement sont menés à bien.

Au cours de sa visite, le wali Rabehi a inspecté plusieurs stations de dessalement d’eau de mer, dont la première était la station de dessalement de Zéralda. Là, il a donné des instructions à la société de construction pour atteindre une capacité de production de 100% et a chargé le directeur des ressources en eau de suivre de près la mise en œuvre de ces instructions.

Il a également visité le projet de dessalement d’eau de mer de Fouka 2, où il a ordonné de redoubler d’efforts humains et matériels pour accélérer les travaux et mettre la station en service dans les délais impartis. La troisième étape de sa visite l’a amené aux puits artésiens du quartier de Birtouta, où il a insisté sur la nécessité de poursuivre les travaux pour atteindre le niveau de production maximal possible.

La dernière étape de la visite était le projet de dessalement d’eau de mer de Gouraya, où le wali a donné des instructions pour accélérer les travaux et mettre la station en service dans les plus brefs délais.

Des visites qui rappellent l’urgence d’accélérer les travaux pour les stations de dessalement d’eau de mer

La visite de Rabehi est une preuve supplémentaire de l’urgence d’accélérer les travaux de construction de stations de dessalement d’eau de mer pour répondre à la demande croissante d’eau potable à Alger. Les experts prévoient que la situation ne fera qu’empirer dans les années à venir, en raison de la croissance démographique rapide de la ville et de l’impact du changement climatique sur les précipitations.

Le dessalement de l’eau de mer est une solution pour répondre à la demande croissante d’eau potable à Alger. Cependant, cela nécessite des investissements importants et une expertise technique pour concevoir et construire des stations de dessalement efficaces. Le gouverneur Rabehi a clairement indiqué que les autorités locales sont déterminées à faire face à la crise de l’eau potable à Alger en accélérant la construction de stations de dessalement.

La crise de l’eau potable à Alger est le résultat d’une gestion inefficace des ressources en eau dans le passé. Les experts affirment que la gestion de l’eau doit être considérée comme une question de sécurité nationale et que des mesures doivent être prises pour améliorer la gestion de l’eau dans le pays. Ce qui a poussé le gouvernement algérien actuel à adopter une nouvelle stratégie nationale pour la gestion de l’eau, qui prévoit la multiplication des stations de dessalement d’eau de mer sur tout le littoral algérien.