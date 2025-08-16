« Le volant s’est bloqué » : le récit du chauffeur du bus accidenté à Alger

Un jour après le drame de la chute d’une navette dans l’oued El Harrach, les premiers témoignages et rapports médicaux commencent à éclairer les circonstances de l’accident. Entre les déclarations du chauffeur et les précisions des médecins, les contours d’une tragédie évitable se dessinent.

Le récit bouleversant du chauffeur

Le conducteur du bus, qui transportait 27 passagers en plus de voyageurs debout, a livré un témoignage bouleversant. Selon lui, tout s’est joué en quelques secondes :

« J’ai tout essayé pour reprendre le contrôle du volant, mais le mécanisme s’est totalement bloqué », a-t-il confié.

Ce dernier a expliqué qu’il n’était pas chauffeur permanent. Employé occasionnel uniquement les week-ends afin de compléter ses revenus, il affirme qu’il avait inspecté le véhicule avant le départ.

« J’ai obtenu mon permis en 2012, je n’ai jamais provoqué d’accident auparavant. Je conduis seulement en fin de semaine, et la dernière fois que j’ai pris ce bus, c’était vendredi dernier », a-t-il ajouté.

Un bilan médical lourd au CHU de Zemirli

Au CHU de Zemirli à Alger, les médecins ont décrit une situation dramatique. Le docteur spécialiste en anesthésie-réanimation a confirmé la prise en charge de 25 blessés, dont plusieurs dans un état critique.

Quatre d’entre eux ont été immédiatement opérés, cinq autres transférés vers l’hôpital militaire d’Aïn Naadja, tandis que trois patients sont actuellement en réanimation. Dix victimes sont sous surveillance simple, et quatre en observation intensive.

La gravité de certaines blessures est liée à l’ingestion accidentelle d’eaux fortement polluées de l’oued El Harrach, provoquant des atteintes pulmonaires et digestives sévères.

« Les cas suivis en réanimation oscillent entre le critique et le très critique. Stabiliser leur état nécessitera des efforts considérables », a expliqué le médecin.

Un appel urgent à des examens médicaux

Outre la prise en charge des blessés, les équipes médicales ont lancé un appel urgent : toutes les personnes ayant participé aux opérations de sauvetage devraient se soumettre rapidement à des examens médicaux afin de prévenir d’éventuelles complications respiratoires ou infectieuses.

Le médecin a tenu à rassurer les familles :

« Tous les moyens humains et matériels sont mobilisés. Les patients reçoivent les soins les plus appropriés. »

La sécurité du transport collectif en question

Alors que l’émotion reste vive parmi les familles des victimes et la population, ce drame routier soulève une fois de plus la question cruciale de la sécurité routière en Algérie. La défaillance soudaine du volant, rapportée par le chauffeur, renvoie à la nécessité d’un contrôle plus strict des bus circulant sur le réseau national.

Entre les larmes des familles, l’engagement des secouristes et la mobilisation des médecins, l’affaire de l’oued El Harrach restera gravée comme un rappel douloureux de l’urgence d’agir pour renforcer la sécurité des passagers.

