Le vernis semi-permanent bientôt interdit en Europe ? On vous explique tout

Finie les manucures à risque ! À partir du 1ᵉʳ septembre 2025, le TPO (Trimethylbenzoyl Diphenyl phosphine Oxide), un ingrédient couramment utilisé dans les vernis semi-permanents pour les faire durcir rapidement sous une lampe UV, sera interdit dans l’Union européenne. Cette décision mettra fin à son utilisation dans les produits de manucure, ce qui rendra les services de pose de vernis semi-permanent plus sûrs.

La direction générale de la Concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en France (DGCCRF) a annoncé que le TPO, ou oxyde de diphényl triméthylbenzoyl phosphine, a été classé comme une substance toxique pour la reproduction.

Par conséquent, les professionnels et les bars à ongles ne seront plus autorisés à utiliser cet ingrédient dans leurs services de manucure à partir du 1er septembre 2025.

Pourquoi une grande partie des vernis semi-permanents ne pourront plus être utilisés ?

Le TPO est un ingrédient très prisé dans le domaine de la manucure semi-permanente, notamment pour sa capacité à faire sécher rapidement et à donner un fini lustré sous les lampes UV ou LED. Actuellement, son utilisation est limitée « uniquement pour un usage professionnel pour les préparations pour ongles artificiels à une concentration maximale de 5%« , explique la DGCCRF sur son site officiel.

Par ailleurs, cette interdiction découle du nouveau règlement européen « Omnibus VII« , publié en mai 2025, qui classe certaines substances des produits cosmétiques comme étant potentiellement cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.

Selon la DGCCRF, cette décision s’inscrit dans une démarche régulière de l’Union européenne qui vise à interdire ou restreindre des substances dans les produits cosmétiques, en se basant sur les nouvelles études scientifiques.

Quelle alternative aux vernis semi-permanents ?

Aucun délai n’est accordé pour les professionnels pour écouler leurs stocks contenant du TPO. La DGCCRF les exhorte à anticiper cette échéance et à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la réglementation en vigueur.

Pas de panique pour les amatrices du vernis semi-permanent ! Certaines marques ont déjà anticipé ce changement et proposent depuis plusieurs années des formules sans TPO.

En effet, il est tout à fait possible de refaire ses ongles sans compromettre sa santé en optant pour des vernis biosourcés. Ces produits sont fabriqués à partir d’ingrédients d’origine végétale et transformés par des méthodes naturelles comme la fermentation, évitant ainsi les procédés pétrochimiques.

Rappelons, en 2023, l’Académie de médecine a alerté contre les dangers des lampes à lumière bleue utilisées pour sécher le vernis. Elle a rappelé que ces lampes émettent des rayons UVA, qui pénètrent profondément dans la peau et peuvent accélérer son vieillissement, mais surtout favoriser l’apparition de cancers cutanés.

