Le verdict est tombé : Mohcine Belabbas condamné à 6 mois de prison ferme

ALGER, le dimanche 24 mars 2024 – Le tribunal de Hussein Dey (Alger) a rendu, aujourd’hui, son verdict en ce qui concerne le procès de Mohcine Belabbas. L’ancien président du RCD a été condamné à une peine de six (6) mois de prison ferme.

C’est son avocate, Me Fetta Sadat, qui a relayé l’information, ce matin, sur son compte Facebook officiel. Cette dernière a fait savoir qu’en plus de la peine de prison ferme, le tribunal a condamné Mohcine Belabbas à une amende de 100 000 DA, et à verser, à titre de réparation, 50 000 DA à la partie civile (commune de Gué de Constantine).

Pour rappel, lors du procès qui a eu lieu le 17 mars dernier, le Procureur de la République avait requis contre le militant politique une peine de six (6) mois de prison ferme assortie d’une amende de 100 000 DA. Quant à la partie civile, elle avait réclamé une réparation de l’ordre de 100 000 DA.

« Le tribunal, souligne Me Fetta Sadat, vient donc de faire droit purement et simplement aux demandes du ministère public ». Mohcine Belabbas n’a encore fait aucun commentaire sur cette condamnation qui s’ajoute au contrôle judiciaire dont il fait l’objet depuis le 10 janvier 2022.