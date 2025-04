Le Vatican annonce la mort du pape François, décédé à l’âge de 88 ans

Le pape François, à la tête de l’Église catholique depuis 2013, est décédé ce lundi 21 avril 2025, a annoncé le Vatican. Il avait été hospitalisé, depuis vendredi 14 février, pour une « bronchite« , qui s’est révélée être une « pneumonie« .

Le pape argentin, de son vrai nom Jorge Mario Bergoglio, a quitté l’hôpital le 23 mars dernier, concluant une hospitalisation de 38 jours pour une pneumonie bilatérale. Cette période, la plus longue de son pontificat débuté en 2013, était sa quatrième hospitalisation.

Le Vatican annonce le décès du pape François à l’âge de 88 ans

Malgré son état de santé et la faiblesse qui s’est emparée de son corps, l’homme de 88 ans a fait une dernière apparition en public à l’occasion de Pâques, dimanche 20 avril. Le lendemain, le Vatican a confirmé officiellement son décès, survenu au lever du jour à Rome.

Bien que les causes du décès n’aient pas été divulguées, le pape était en convalescence au Vatican, notamment depuis sa sortie de l’hôpital de Gemelli de Rome, le 23 mars dernier. Il y avait été admis, en février, pour une bronchite qui a ensuite été diagnostiquée comme une pneumonie entraînant une situation critique et une insuffisance respiratoire. Cette hospitalisation a connu des hauts et des bas menant toutefois François à sa fin.

Élu en 2013 après la renonciation surprise de Benoît XVI, le pape François a démontré une énergie infatigable depuis le début de son pontificat, le poussant à retarder son hospitalisation à de nombreuses reprises.

Un dernier appel à la paix

Depuis le Balcon de la Basilique Saint-Pierre de Rome, lors de son discours à l’occasion de la célébration de Pâques, le pontife a lancé un appel vibrant à un cessez-le-feu à Gaza. En effet, il a dénoncé une « situation humanitaire, dramatique et ignoble » : « Cessez le feu, que l’aide précieuse soit apportée à la population affamée qui aspire à un avenir de paix!« .

Visage fermé et essoufflé, il a été contraint de confier la suite de la lecture de son discours à un collaborateur. Malgré ses problèmes de hanche, douleurs au genou, infections respiratoires et ses nombreuses opérations, l’obligeant à se déplacer en fauteuil roulant, il a maintenu un rythme intense ces dernières années de sa carrière, ignorant les conseils de ses médecins.

Une constitution prévoit des obsèques pendant neuf jours et un délai de 15 à 20 jours pour organiser le conclave.

