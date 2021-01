« Le vaccin AstraZeneca arrivera dimanche en Algérie », Selon Belhimer 

Le Ministre de la Communication, porte-parole officiel du Gouvernement, Ammar Belhimer, a annoncé que l’Algérie réceptionnera ce dimanche des doses du vaccin d’AstraZeneca contre le Coronavirus (Covid-19).

Depuis l’aéroport militaire de Boufarik (Blida), en marge de la réception des premières doses du vaccin russe contre le Coronavirus, ce vendredi, 29 janvier, le Ministre de la Communication, porte-parole officiel du Gouvernement, Ammar Belhimer, a fait savoir que l’Algérie réceptionnera ce dimanche des doses du vaccin anglo-suédois AstraZeneca, développé en collaboration avec l’Université d’Oxford.

Dans ce même contexte, le porte-parole du Gouvernement a indiqué que la deuxième phase de la campagne de vaccination contre le Coronavirus débutera dimanche, 31 janvier, et concernera les services de sécurité, la Protection Civile et le secteur de l’éducation, ainsi que les responsables politiques et la famille de la presse.

L’Algérie réceptionne les premières doses du vaccin Spoutnik V

Les premières doses du vaccin anti-Coronavirus « Spoutnik V » sont arrivées en Algérie, ce vendredi, et ont été réceptionnées au niveau de l’aéroport militaire de Boufarik dans la wilaya de Blida. La réception de cette première cargaison de doses permettra le lancement de la campagne de vaccination en Algérie, conformément aux instructions du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

En effet, les autorités du pays ont annoncé que la campagne de vaccination contre la Covid-19 débutera ce samedi, 30 janvier, et sera lancée à Blida, premier foyer de la pandémie dans notre pays. Dans un premier temps, la vaccination concernera les personnels de la santé, les personnes âgées ainsi que les personnes atteintes de maladies chroniques, ensuite, elle s’étalera sur les autres catégories de la société, à l’exception des femmes enceintes, des enfants et des personnes souffrant de graves allergies.

Le bilan des contaminations en légère hausse ce vendredi

Le bilan de ce vendredi a enregistré une légère hausse des contaminations quotidiennes avec 277 nouvelles contaminations au Coronavirus (Covid-19), contre 251 cas rapportés hier. S’agissant des décès, le porte-parole du Comité scientifique a fait état de 3 nouveaux cas. Ainsi, le total des contaminations est de 106887 cas et celui des décès recensés a atteint les 2884 cas. Professeur Fourar a également rapporté 211 nouveaux cas ont été recensés, portant ainsi le nombre total des rétablissements à 73016 cas.