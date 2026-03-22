Le TSGP Algérie – Niger entre dans le concret : une relance qui change la donne

La coopération Algérie – Niger revient au centre du jeu diplomatique et économique. À Niamey, la tenue d’une réunion d’experts, ce dimanche, marque une étape préparatoire à la 2e session de la Grande commission mixte prévue dès demain.

Derrière ce cadre institutionnel, les échanges prennent une dimension concrète, plusieurs projets en cours sont passés au crible, tandis qu’un dossier énergétique majeur, longtemps évoqué sans avancée visible, revient au premier plan.

Coprésidée par Boualem Chebihi, Directeur général Afrique au ministère des Affaires étrangères, et Souleymane Issakou, Secrétaire général du ministère nigérien des Affaires étrangères, cette rencontre réunit des représentants de plusieurs départements ministériels. Cela permet de faire le point, d’identifier de nouvelles pistes et d’accélérer la coopération bilatérale.

Coopération Algérie – Niger : des secteurs clés passés en revue pour renforcer le partenariat

Les travaux engagés à Niamey s’articulent autour d’un examen approfondi des opportunités de coopération et de partenariat. Plusieurs secteurs structurants concentrent l’attention des deux parties :

L’énergie, au cœur des échanges stratégiques

Les infrastructures, levier de développement et de connectivité

Les télécommunications, pour accompagner la transformation numérique

Les finances, afin de soutenir les investissements conjoints

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Au-delà de l’identification de nouvelles pistes, les experts se penchent sur l’état d’avancement des projets déjà engagés. Cette évaluation permet aux deux pays d’ajuster leurs priorités et de lever les éventuels blocages.

Le gazoduc transsaharien relancé : une mise en œuvre imminente annoncée

C’est dans ce contexte que le projet de gazoduc transsaharien refait surface. Le vice-directeur de la société pétrolière nigérienne Sonidep, Inouba Kader, a affirmé que ce chantier n’a jamais été abandonné dans son principe.

« Le projet sera mis en œuvre très prochainement », a-t-il déclaré, soulignant qu’il s’agit d’un projet de développement commun entre les deux pays. Selon lui, cette infrastructure porte des retombées économiques et sociales, avec des avantages partagés.

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Le responsable insiste également sur la volonté politique des deux capitales de relancer la coopération bilatérale. Il salue « l’initiative des hautes autorités » visant à renforcer les relations et à dynamiser le partenariat, notamment dans le secteur pétrolier nigérien.

Dans cette perspective, le projet gazier s’inscrit dans une logique plus large :

Consolider les liens économiques entre Alger et Niamey

Soutenir le développement du secteur énergétique nigérien

Instaurer une coopération basée sur des intérêts mutuels

Une dynamique bilatérale appelée à se confirmer

La tenue imminente de la Grande commission mixte devrait prolonger cette dynamique enclenchée au niveau des experts. En combinant évaluation des projets existants et projection vers de nouvelles initiatives, la coopération Algérie Niger semble entrer dans une phase de redéfinition, où les priorités économiques prennent une place centrale.

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Le retour sur le devant de la scène du projet de gazoduc transsaharien illustre cette volonté de concrétiser des dossiers structurants restés en suspens. Reste à savoir dans quels délais ces annonces se traduiront sur le terrain.