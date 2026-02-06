Le trophée de la Coupe du monde 2026 attendu à Alger pour une journée très spéciale

À quelques mois du Mondial 2026, Alger va accueillir l’un des symboles les plus forts du football, le trophée de la Coupe du monde !

Le compte à rebours est lancé. Lundi prochain, Alger vivra au rythme du football avec l’arrivée du trophée de la Coupe du monde. Une visite rare, très attendue par les passionnés, organisée dans le cadre de la tournée officielle précédant le Mondial 2026, prévu aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

D’après la Radio nationale, le trophée arrivera dimanche soir avant d’être présenté au public lundi après-midi. Un événement que les Algériens connaissent déjà, après deux passages marquants en 2009 et 2013, mais qui garde intact son pouvoir d’attraction.

Trophy Tour 2026 : une tournée mondiale portée par la FIFA et Coca-Cola

La venue du trophée à Alger se fait dans le cadre du FIFA Trophy Tour by Coca-Cola, un concept mis en place depuis plusieurs éditions de la Coupe du monde. L’idée est de permettre aux supporters, même loin des stades, de voir le trophée de près et de vivre l’ambiance du Mondial bien avant le premier match.

Selon les chiffres avancés par Coca-Cola, plus de 4 millions de fans ont déjà pris part à cette expérience à travers plus de 180 pays depuis le lancement du Trophy Tour. Une longévité qui montre à quel point ce rendez-vous est devenu un passage attendu dans de nombreuses capitales.

Avant Alger, le trophée est passé par Riyad, Tokyo, Vienne, Séoul, New Delhi, Kuala Lumpur ou encore Le Caire. D’autres pays suivront dans les prochains mois.

Exposition du trophée de la Coupe du monde à Alger : le complexe Mohamed Boudiaf ouvert au public toute la journée

À Alger, le trophée de la Coupe du monde sera exposé dans la salle ovale du complexe olympique Mohamed Boudiaf. Les supporters pourront le découvrir de près de 9 heures à 20 heures. Avec la possibilité de prendre des photos souvenirs.

Une séance photo est également annoncée au parc des expériences de la Hamma, afin de permettre au plus grand nombre d’approcher ce symbole du football mondial.

Klinsmann, Maaza et Zidane présents à l’événement

Plusieurs figures du football feront le voyage pour participer à cette escale algérienne. Jürgen Klinsmann, champion du monde 1990 avec l’Allemagne et ancien sélectionneur des États-Unis, accompagnera le trophée en tant que représentant de la FIFA.

Côté algérien, Ibrahim Maaza et le gardien Luka Zidane feront partie des invités annoncés. Le ministre des Sports et président de la Fédération algérienne de football, Walid Sadi, devrait également être présent pour l’accueil officiel. Une cérémonie est prévue lundi soir à l’hôtel El Aurassi, en présence de responsables sportifs et institutionnels.

Au-delà du protocole, la venue du trophée permet aux supporters algériens de se reconnecter avec la Coupe du monde. Douze ans après la dernière participation de l’équipe nationale en 2014. Le temps d’une journée, Alger vibrera au contact d’un objet chargé d’histoire, de souvenirs et d’émotions.