Le transport maritime des voyageurs au cœur de la réunion du Gouvernement

Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a présidé aujourd’hui, le mercredi 15 mars 2023, une réunion du Gouvernement avec plusieurs secteurs à l’ordre du jour, indique un communiqué des services du Premier ministre.

Dans le domaine des transports, le ministre des Transports a présenté une communication relative au plan de restructuration des entreprises de transport maritime des voyageurs et de marchandises. Ce plan s’inscrit dans le cadre des orientations du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, visant à donner un nouveau souffle à ce secteur stratégique, notamment en assurant des prestations de services de qualité conformes aux normes et standards internationaux.

Pour ce qui est du secteur agricole, le Gouvernement a examiné un projet de décret exécutif modifiant et complétant le décret exécutif n°01-114 du 7 mai 2001, portant recensement général de l’agriculture (RGA), présenté par le ministre de l’agriculture et développement rural.

Qu’en est-il des domaines du travail, de la santé et de l’industrie ?

Dans le domaine du travail, le Gouvernement a examiné un avant-projet de loi modifiant et complétant les dispositions des articles 16 et 47 de la loi n°83-12 du 02 juillet 1983 relative à la retraite, présenté par le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale.

A LIRE AUSSI : Benaderrahmane reçoit le Haut représentant de l’UE Josep Borrell

De plus, le ministre de la Santé a présenté deux (2) projets de décrets exécutifs portant : (i)- création de neuf (9) structures de santé de proximité et (ii)- création de quatre (4) établissements hospitaliers spécialisés. Ainsi, le premier projet de décret exécutif vise à compléter la liste des établissements, annexée au décret exécutif n°07-140 du 19 mai 2007 et ce, par la création de neuf (9) structures de santé de proximité dans les wilayas de Chlef, Sétif, Oran, Illizi, Ghardaïa, Relizane et Touggourt.

Alors que, le ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar a présenté une communication sur la stratégie nationale pour la relance des industries du textile et du cuir et ce, suite aux recommandations issues des assises nationales sur l’état et les perspectives de développement de ces industries, tenues les 30 et 31 janvier 2023.