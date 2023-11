Le traitement du sarcome des tissus mous au Centre Médical Anadolu

Les sarcomes (de l’affixe d’origine grecque sarco⁠-, « chair », et de l’affixe savant -⁠ome, « tumeur ») sont des « tumeurs malignes qui se développent à partir des tissus de soutien de l’organisme ou tissus mous tel que : muscles, tissu adipeux, cartilage, vaisseaux sanguins ou lymphatiques, nerfs ou os ».

Les sarcomes se classent en trois grandes catégories : les sarcomes des tissus mous ; les sarcomes des viscères ; les sarcomes des os ou ostéosarcomes. C’est à la première catégorie, c’est-à-dire le sarcome des tissus mous, que nous allons nous intéresser dans cet article.

Sarcomes : symptômes, causes et facteurs de risque

Les signes avant-coureurs et les symptômes du sarcome sont les suivants :

une grosseur palpable à travers la peau ; celle-ci peut être douloureuse ou non ;

une douleur osseuse ;

une fracture qui survient de façon inattendue (par exemple lors d’un accident mineur, voire sans blessure du tout) ;

des douleurs abdominales ;

une perte de poids ;

En revanche, les causes de la plupart des sarcomes ne sont pas claires. En général, le cancer se forme lorsque des mutations se produisent au niveau de l’ADN des cellules. Ces mutations peuvent pousser les cellules à se diviser de manière incontrôlée. Alors, l’accumulation de cellules anormales peut former une tumeur. Ensuite, les cellules cancéreuses peuvent se détacher et se répandre dans d’autres parties du corps. Nous parlons alors de « métastases ».

Quant aux facteurs qui peuvent augmenter le risque de sarcome, ils sont les suivants :

Les syndromes héréditaires : certains syndromes qui augmentent le risque de cancer peuvent se transmettre des parents aux enfants. Le rétinoblastome familial et la neurofibromatose de type 1 sont des exemples de syndromes qui augmentent le risque de sarcome.

Radiothérapie pour le cancer : la radiothérapie contre le cancer augmente le risque de développer un sarcome plus tard.

Gonflement chronique (lymphœdème) : le lymphœdème est un gonflement que provoque une accumulation de liquide lymphatique qui se produit lorsque le système lymphatique est bloqué ou endommagé. Il augmente le risque d'un type de sarcome appelé angiosarcome.

L'exposition à des produits chimiques : certains produits chimiques, tels que les herbicides, peuvent augmenter le risque de sarcome affectant le foie.

L'exposition à des virus : le virus appelé « herpèsvirus » humain 8 peut augmenter le risque d'un type de sarcome appelé « sarcome de Kaposi » chez les personnes dont le système immunitaire est affaibli.

Le traitement du sarcome des tissus mous au Centre Médical Anadolu

En épousant les hauts standards de qualité de soins médicaux en vigueur en Turquie, le Centre Médical Anadolu se présente comme l’une des cliniques les mieux équipés dans le domaine. Par ailleurs, le Centre Médical Anadolu a reçu l’accréditation « Gold Standard » du JCI (Joint Commission International).

À la clinique Anadolu, l’accent est mis sur la mise en place d’un environnement optimal qui permet aux spécialistes en oncologie d’établir le meilleur plan de soin pour chaque cas. Ceci passe par « l’accès à des technologies fiables et de très grande précision, associées à une approche humaine où les soins de supports font partie intégrante du traitement ».

Les radio-oncologues du Centre Médical Anadolu utilisent trois techniques de radiothérapie pour traiter le sarcome des tissus mous :