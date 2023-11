Le traitement du cancer par l’immunothérapie et la thérapie ciblée

Les méthodes de traitement du cancer ne cessent de se développer et de se perfectionner grâce aux progrès constants de la recherche en médecine oncologique. Parmi les techniques les plus récentes dans ce domaine, deux en particulier attire l’attention : il s’agit de l’immunothérapie et la thérapie ciblée.

L’immunothérapie consiste à stimuler les défenses immunitaires de l’organisme pour s’attaquer aux cellules cancéreuses et les détruire. En d’autres termes, cette méthode vise à « renforcer le système immunitaire afin qu’il puisse par lui-même reconnaître et se débarrasser des cellules cancéreuses ».

D’autre part, les thérapies ciblées ont pour objectif de bloquer la croissance ou la propagation de la tumeur en utilisant des médicaments qui ciblent spécifiquement les altérations génétiques présentes dans les cellules cancéreuses. « Ces médicaments bloquent les voies de signalisation anormales et ralentissent la croissance tumorale ».

Quels sont les différents types d’immunothérapie ?

L’oncologie utilise plusieurs types d’immunothérapie pour traiter le cancer. Nous pouvons citer notamment :

Les inhibiteurs de points de contrôle immunitaire : les points de contrôle font partie du système immunitaire et empêchent les réponses immunitaires d’être trop fortes. En les bloquant, ces médicaments permettent aux cellules immunitaires de répondre plus fortement au cancer.

La thérapie par transfert de cellules T : c'est un traitement qui renforce la capacité naturelle des cellules T à lutter contre le cancer. Dans ce traitement, on prélève des cellules immunitaires sur la tumeur. Puis on sélectionne les plus actives contre le cancer pour mieux attaquer les cellules cancéreuses.

Les anticorps monoclonaux : ce sont des protéines du système immunitaire qu'on conçoit en laboratoire pour se lier à des cibles spécifiques sur les cellules cancéreuses. Certains anticorps monoclonaux marquent les cellules cancéreuses afin qu'elles soient mieux vues et détruites par le système immunitaire.

Les vaccins thérapeutiques : ils agissent contre le cancer en stimulant la réponse du système immunitaire aux cellules cancéreuses.

Les modulateurs du système immunitaire : ils renforcent la réponse immunitaire de l'organisme, générale ou spécifique, contre le cancer.

Quels types cancers peut-on traiter par immunothérapie ?

Par ailleurs, les médicaments d’immunothérapie peuvent traiter de nombreux types de cancer, même si on ne les utilise pas encore aussi largement que la chirurgie, la chimiothérapie ou la radiothérapie.

Au Centre Médical Anadolu, on propose l’immuno-oncologie dans le traitement de plusieurs types de cancer. Elle représente une option qu’on peut associer à d’autres traitements anticancéreux. En outre, c’est une méthode qui se développe de manière prodigieuse afin de toucher à plusieurs types de cancers, notamment :

Le cancer de la tête et du cou ;

Les lymphomes ;

Le cancer du poumon ;

Le mélanome ;

Le cancer du sein ;

Le sarcome ;

L’hépatocarcinome ;

Le cancer du rein ;

Le cancer colorectal ;

Le cancer de la vessie et de la prostate ;

Le myélome et les cancers hématologiques.

Du reste, l’immunothérapie peut entraîner des effets secondaires, dont la plupart surviennent lorsque le système immunitaire qui a été stimulé pour agir contre le cancer s’attaque également aux cellules et aux tissus sains du corps.

L’essentiel à savoir sur la thérapie ciblée du cancer

La thérapie ciblée, également utilisée à la Clinique Anadolu, est un traitement contre le cancer qui cible les changements ou mutations génétiques qui transforment les cellules saines en cellules cancéreuses. Celle-ci aide à traiter les cellules cancéreuses sans endommager les cellules saines.

Pour utiliser la thérapie ciblée, les prestataires de soins de santé recherchent les changements génétiques responsables de la croissance et de la survie des cellules cancéreuses. Ensuite, ils identifient des traitements spécifiques pour tuer ces cellules ou les empêcher de se développer.

En outre, les professionnels de la santé ont mis au point plus de 80 thérapies ciblées pour traiter de nombreux types de cancer. Parfois, ils utilisent la thérapie ciblée en première ligne ou comme traitement initial. Ils peuvent également combiner la thérapie ciblée avec d’autres traitements.

Le principal avantage de la thérapie ciblée est qu’elle peut tuer les cellules cancéreuses sans endommager les cellules saines. Elle peut également empêcher les cellules cancéreuses de se développer. Par contre, cette technique n’est pas sans effets secondaires. On dénombre, entre autres : diarrhée, hypertension artérielle, perte de la couleur des cheveux, problèmes de cicatrisation des plaies et de coagulation sanguine, éruption cutanée, modifications du rythme cardiaque, etc.

Enfin, il faut savoir que la thérapie ciblée est un traitement très efficace, mais elle n’est pas toujours couronnée de succès, car l’identification d’une cible thérapeutique est un processus complexe. Voici quelques raisons qui peuvent empêcher une thérapie ciblée de fonctionner :

La tumeur ne possède pas la cible correspondant au traitement.

La tumeur ne réagit pas à la thérapie comme prévu.

Les cellules tumorales continuent de muter.

