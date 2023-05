Le traitement des cancers gastro-intestinaux au Centre Médical Anadolu

La dénomination cancer gastro-intestinal (ou cancer digestif) englobe tous les cancers qui touchent les organes de l’appareil digestif. Elle inclut : l’œsophage, l’estomac, le foie, le pancréas, le côlon, le rectum et l’anus.

Le diagnostic d’un cancer digestif requiert généralement une endoscopie (technique de visualisation de l’intérieur des organes) et une confirmation via une biopsie des tissus suspects.

Les principaux cancers gastro-intestinaux

On distingue cinq (5) types principaux de cancers gastro-intestinaux (ou cancers de l’appareil digestif) :

Cancer de l’œsophage : Il se développe dans la muqueuse de l’œsophage (zone qui relie la bouche à l’estomac). Il existe deux principaux types de cancer de l’œsophage. Le carcinome épidermoïde, souvent lié à une consommation excessive de tabac et d’alcool, il est le plus fréquent et se développe dans la partie supérieure de l’organe. L’adénocarcinome qui apparaît dans la partie basse de l’œsophage.

Cancer de l'estomac : Il se développe à plusieurs niveaux de l'estomac, mais il commence souvent dans la paroi. Il s'agit dans la plupart des cas d'adénocarcinomes qui se forment à partir des cellules de la muqueuse qui tapisse l'intérieur de l'estomac.

Carcinome hépatocellulaire (foie) : C'est le plus fréquent des cancers primitifs du foie. Il survient la plupart du temps sur une maladie hépatique préexistante, la cirrhose essentiellement.

Cancer du pancréas : Il fait partie des cancers du tube digestif. Alcool et tabac font notamment partie des facteurs de risques. Le pancréas est un organe qui produit des enzymes et des hormones pour aider à la digestion et à la régulation du taux de sucre dans le sang (insuline).

Cancers colorectaux : le cancer du côlon apparaît sur la muqueuse du gros intestin (côlon). Dans la majorité des cas, la tumeur se développe dans le sigmoïde (partie du côlon en boucle, située juste avant le rectum). Cancers du côlon et du rectum étant assez semblables, on les regroupe sous le terme de cancer colorectal.

Quels sont les facteurs de risques des cancers de l’appareil digestifs ?

Un facteur de risque désigne un élément qui peut favoriser le développement d’une maladie, le cancer dans notre cas. La présence d’un (ou plusieurs) facteur de risque n’entraîne pas systématiquement l’apparition d’un cancer. À l’inverse, un cancer peut se développer en l’absence de tout facteur de risque.

Les principaux facteurs de risque pour le cancer de l’estomac sont :

Une gastrite chronique causée par une bactérie Helicobacter pylori,

Le tabagisme,

Une alimentation riche en produits salés et pauvre en légumes et en fruits frais,

Des antécédents de cancer de l’estomac dans la famille,

Une prédisposition génétique.

En outre, les facteurs de risques pour le cancer du côlon concernant principalement l’âge et une mauvaise hygiène de vie :

9 personnes atteintes sur 10 ont plus de 50 ans,

Alimentation trop riche, notamment en graisses animales,

Consommation importante de viandes rouges,

Inactivité physique (sédentarité) et surpoids,

Consommation d’alcool et de tabac.

Le traitement des cancers gastro-intestinaux au Centre Médical Anadolu

Le Département de chirurgie oncologique du Centre médical Anadolu propose des interventions chirurgicales peu invasives dans le traitement du cancer. En vue d’élaborer un plan de traitement adapté à chaque type de cancer, le Centre Médical Anadolu adopte une approche multidisciplinaire.

En ce qui concerne les cancers gastro-intestinaux, les opérations se font au niveau du service chirurgie générale. Celui-ci se concentre sur trois systèmes du corps humain :

Le système endocrinien : Il englobe la chirurgie thyroïdienne et la chirurgie surrénale pour les tumeurs des glandes surrénales.

Les tumeurs gastro-intestinales : Chirurgie laparoscopique du cancer du côlon et du rectum ; chirurgies du cancer de l'estomac.

Cancers du système hépatopancréatico-biliaire : foie, pancréas et système biliaire.

Outre les opérations chirurgicales classiques, le Centre Médical Anadolu propose aux patients des alternatives moins invasives pour le traitement des différents types de cancer.

Enfin, pour soigner les cancers du tube digestif, de l’estomac, du pancréas, du foie, du côlon et du rectum, le Centre Médical Anadolu offre la solution de la chirurgie robotique. Cette dernière combine les avantages de la chirurgie ouverte et de la chirurgie laparoscopique, réduit le risque de complication et engendre moins de douleurs.