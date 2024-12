Le tour du monde en 12 destinations : Alger, une escale incontournable en 2025 selon les Émiratis

L’Algérie, une étoile montante du tourisme mondial, attire désormais les regards des voyageurs les plus exigeants et les plus aguerris. D’ailleurs, The National, un quotidien émiratis, l’a inclus dans sa sélection des destinations hors des sentiers battus à visiter absolument en 2025.

Que ce soit pour les amateurs d’histoire, les passionnés de la nature ou encore pour les adeptes des sports extrêmes, The National propose une sélection de douze destinations qui ne demandent qu’à attirer l’attention des voyageurs internationaux.

Alger s’offre une place dans le top 3 des destinations à découvrir en 2025

Alors que nous nous préparons à accueillir une nouvelle année, les nouvelles tendances de voyage commencent à faire leur apparition. The National a d’ailleurs élaboré un guide de douze destinations passionnantes à explorer en 2025.

En tête de cette liste se distingue Shillong, située au nord de l’Inde, connue pour ses majestueuses montagnes et ses champs verdoyants. Cette ville commence à peine d’acquérir une renommée internationale. Shillong offre des panoramas à couper le souffle. Ses cascades tumultueuses et ses lacs cristallins invitent à rêver. Les voyageurs pourront s’immerger dans la culture locale en déambulant dans les marchés colorés et en savourant les délices de la cuisine traditionnelle.

En deuxième place de ce classement, on retrouve Nuuk, capitale du Groenland. Le pays qui contrôle soigneusement le nombre de ses visiteurs en privilégiant la durabilité, offre désormais aux touristes une large liste d’activités à faire, dont le traîneau, l’observation des aurores boréales…

Par ailleurs, le top 3 des destinations à visiter absolument en 2025 se complète par Alger. Plus qu’une capitale, Alger devient une escale incontournable des voyages en 2025 et s’offre une place sur la scène internationale.

Les raisons de se rendre à Alger selon The National

À partir de 2025, Alger sera facilement accessible au départ des Émirats arabes unis, grâce à des vols prévus par Etihad Airways. Bien qu’elle ne figure pas parmi les destinations populaires, la ville qui promet un voyage culturel riche en découvertes, séduit les voyageurs qui sont à la recherche d’une expérience unique et peu commune.

Les voyageurs qui ont fait le choix de cette destination y découvriront une ville pleine de charme mêlant une architecture influencée par son histoire et une casbah dans laquelle le temps semble s’arrêter.

Plus loin de la capitale, le pays abrite plusieurs sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO. Le plus grand pays d’Afrique cache un trésor panoramique à couper le souffle, allant des ruines romaines de Timgad et de Djemila, aux côtes bleues en passant par les majestueuses montagnes jusqu’aux étendus désertiques du Sahara.

Par ailleurs, cette sélection des douze destinations incontournables pour un tour du monde inoubliable en 2025 se poursuit par la mer Rouge en Arabie Saoudite, Glasgow en Écosse, Vilnius en Lituanie, Médan en Indonésie et Siargao aux Philippines. À ces villes s’ajoutent Rabat au Maroc, le Gabon, Bruxelles en Belgique et enfin Santa Catalina au Panama.

