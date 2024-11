Le thriller « 196 mètres / Algiers » arrive dans les salles de cinéma en Algérie

Le thriller algérien de l’année, 196 METRES / ALGIERS, réalisé par Chakib Taleb Bendiab, arrive au cinéma en Algérie le 5 décembre 2024. Ce film tant attendu sera projeté exclusivement dans les cinémas d’Alger, Oran et Constantine, permettant aux spectateurs algériens de vivre une expérience cinématographique inédite et palpitante.

La sortie de ce film est un événement majeur pour le cinéma algérien, qui fait une entrée remarquée dans le monde du thriller psychologique avec une œuvre aussi captivante et intense.

Si vous êtes passionné par les thrillers psychologiques, ou si vous souhaitez simplement découvrir un film qui fait honneur à l’histoire et à la culture algérienne, alors ne manquez pas cette occasion unique de voir 196 METRES sur grand écran.

Un thriller psychologique intense

196 METRES / Algiers est un thriller qui plonge les spectateurs dans une enquête sur l’enlèvement d’une jeune fille dans le contexte troublé de la guerre civile algérienne des années 1990, une période appelée « la décennie noire ». Ce film se distingue par son exploration des séquelles psychologiques et sociales laissées par cette époque, marquée par des violences terrifiantes.

L’intrigue se alors concentre sur Dounia, une psychiatre, et Sami, un inspecteur de police, qui plongent dans les ombres de ce passé douloureux pour résoudre le mystère de l’enlèvement. Le film prend ainsi les spectateurs dans un tourbillon de suspense et de tensions, tout en soulevant des questions profondes sur les traumatismes d’une génération et les cicatrices laissées par les événements passés.

Le long-métrage est une co-production algéro-canadienne, un aspect qui ajoute à son originalité et à son potentiel de rayonnement international. Le tournage a débuté à Alger en 2022, donnant ainsi au film une atmosphère authentique, ancrée dans la réalité du pays.

Chakib Taleb BendiabCette immersion dans le quotidien algérien est renforcée par une mise en scène soignée qui fait du paysage urbain d'Alger un personnage à part entière dans le récit. La direction de Chakib Taleb Bendiab, qui signe ici son premier long-métrage après plusieurs courts-métrages remarqués, est un véritable tour de force, alliant drame, psychologie et suspense.

195 METRES / ALGIERS : Un casting de qualité

Le casting de 196 METRES est un autre de ses atouts majeurs. L’œuvre réunit une équipe d’acteurs algériens de talent, qui livrent des performances poignantes. Meriem Medjkane, Nabil Asli, Hichem Mesbah et Ali Namousse incarnent des personnages profondément marqués par les événements traumatisants de la décennie noire. Ces acteurs parviennent à traduire, avec subtilité et puissance, les conflits intérieurs de leurs personnages, rendant ainsi l’expérience cinématographique encore plus immersive.

Meriem Medjkane, qui joue le rôle de Dounia, apporte une touche de délicatesse et de résilience, tandis qu’Hichem Mesbah, dans le rôle de l’inspecteur Sami, incarne la détermination et l’angoisse du passé. Nabil Asli et Ali Namousse, dans des rôles secondaires, ajoutent de la profondeur et de la nuance à l’intrigue, avec des performances qui renforcent l’atmosphère tendue du film.

Un film qui porte haut les couleurs de l’Algérie

La reconnaissance internationale de 196 METRES est un tournant important pour le cinéma algérien.

Le thriller 196 mètres/Algiers, réalisé par Chakib Taleb Bendiab, s’est distingué au festival du Rhode Island, où il a été élu meilleur long-métrage de la 28ᵉ édition du festival.

Ce film captivant, qui explore les conséquences psychologiques et sociales laissées par la décennie noire en Algérie, a également marqué les esprits lors de sa première mondiale, présentée au cinéma Showcase du Rhode Island du 6 au 11 août 2024.

Il a alors reçu un accueil chaleureux, notamment pour sa mise en scène soignée et son scénario intense, le propulsant au rang des films les plus attendus cette année.

Oscars 2025 : « 196 mètres/Algiers » représente le cinéma algérien

En outre, 196 mètres/Algiers a été choisi pour représenter l’Algérie lors de la 97ᵉ édition des Oscars, dans la catégorie du « Meilleur Film International ». Cette reconnaissance est un véritable accomplissement pour le film, qui a déjà marqué un tournant dans le paysage cinématographique algérien et international.

Le film est l’œuvre d’une co-production algéro-canadienne et a été tourné à Alger en 2022, dans un cadre qui rend hommage à la ville et à son histoire récente. Le thriller se alors distingue par son approche profonde et nuancée des événements historiques, en particulier la guerre civile algérienne des années 1990, et ses effets durables sur les individus.

Le projet a été soutenu par la Commission algérienne pour les Oscars (AMPAS), sous la direction du CADC et en collaboration avec le ministère de la Culture et des Arts d’Algérie, qui a financé le film. Cette coopération a permis de donner au film une dimension internationale, ouvrant la voie à des opportunités prestigieuses telles que la sélection aux Oscars 2025.

Ainsi, avec des performances remarquables de ses acteurs principaux et une direction artistique exemplaire, 196 mètres/Algiers s’impose comme une œuvre incontournable, porteur des aspirations du cinéma algérien sur la scène mondiale.

Le film incarne les luttes et les souffrances des générations passées, tout en explorant des thèmes universels de résilience et de quête de justice, rendant hommage à un passé douloureux tout en offrant une vision intense et émotive de l’Algérie contemporaine.