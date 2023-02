Le théâtre algérien rafle trois prix en Tunisie

À Béja en Tunisie, se sont déroulées les Journées “Vaga” du théâtre arabe. Notamment, du 4 au 8 février dernier. Un événement qui a été marqué par une nouvelle distinction de l’Algérie dans le secteur culturel et artistique. Et ce grâce à une pièce théâtrale.

Raconte la réalité de l’immigration clandestine, la pièce théâtrale « Leflouka » a su se distinguer et décrocher trois prix au cours de cet événement. Notamment, celui du grand prix de cette nouvelle édition des Journées « Vaga » du théâtre arabe. Mais aussi, le prix du meilleur texte, et celui de la meilleure représentation féminine.

Dénonçant l’immigration clandestine, la pièce théâtrale « Leflouka » décroche trois prix en Tunisie

Écrite par Seifeddine Bouha et mise en scène par Ahmed Aggoune, « Leflouka » raconte, comme le laisse deviner son titre, la réalité de l’immigration clandestine. Mais aussi, l’histoire d’un couple algérien, Warda et Ali dont les rôles sont interprétés respectivement par Sabrina Krichi et Seifeddine Bouha.

« Leflouka » trace la vie de Warda et Ali qui n’arrivent pas à avoir d’enfant, qui décident de tous laisser derrière eux pour traverser la méditerranée pour pouvoir bénéficier de soins à l’étranger. Malgré les nombreuses tentatives, ce couple n’arrive toujours pas à décrocher le visa, et décident donc de risquer leur vie en optant pour une embarcation de fortune.

L’histoire de Warda et Ali a été racontée suivant une approche à la fois dramatique et comique, dans un décor minimaliste et conceptuel. Une pièce théâtrale qui a séduit le public tunisien lors des journées « Vaga ». Qui découvre le personnage de Warda, une femme forte au caractère bien trompé et Ali le mari égoïste et jaloux.

Cette pièce théâtrale s’est distinguée lors de cet événement organisé en Tunisie. Notamment en décrochant le grand prix de cette édition et le prix du meilleur texte. Quant à la talentueuse Sabrina Krichi, cette dernière a réussi à décrocher le prix de la meilleure représentation féminine, grâce à l’interprétation de son rôle Warda.

