Le terme « Halal » interdit en France ? Le ministère éclaircit les choses

Une vidéo TikTok, vue plus de 2 millions de fois en moins de vingt-quatre heures, prétend à tort que l’utilisation du mot « halal » serait désormais interdite en France et devrait être remplacée par « abattage rituel ». L’auteur anonyme de la vidéo avance des affirmations infondées selon lesquelles le terme « halal » ne pourrait être interdit. Il avance qu’il ne pourrait plus être utilisé ni affiché dans les boucheries en France et prétend même que son utilisation pourrait entraîner une amende de 135 euros.

Selon le média français 20 minutes, le ministère de l’Agriculture a catégoriquement démenti ces allégations. Aucun changement législatif n’a été opéré récemment, et la mention « halal » demeure autorisée. Les affirmations de la vidéo, qui ne cite aucune source ou référence légale, ont suscité l’inquiétude parmi les internautes. Certains exprimant leur incrédulité et d’autres se réjouissant de la prétendue mesure.

Le Ministère de l’agriculture rétablit la vérité

Face à l’inquiétude grandissante générée par ces vidéos TikTok, le ministère de l’Agriculture a répondu de manière catégorique. Celui-ci démentant ces rumeurs qualifiées de « fake news ».

En effet, aucun changement législatif n’a été enregistré récemment, comme le confirme également le Journal officiel, où sont publiés les textes de loi. Il est donc toujours possible d’afficher des produits « halal » dans les commerces sans aucune restriction.

Il est crucial de souligner que, conformément aux informations fournies par le ministère de l’Économie et des Finances en 2019, le mode d’abattage des animaux n’est pas obligatoirement affiché sur les denrées alimentaires, et la mention « halal » n’est en aucun cas une obligation sur les emballages de viande. Cette clarification vise à rassurer la population et à mettre fin à la diffusion de fausses informations.