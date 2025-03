Le temps et les températures en Algérie ce lundi 3 mars : que disent les prévisions météo du jour ?

La semaine a débuté avec des conditions météorologiques variées à travers le pays. Pour ce lundi 3 mars, cette instabilité persistera, car même si certaines régions connaîtront un ciel dégagé à partiellement couvert, d’autres devront composer avec des averses, des orages et même des chutes de neige sur les hauteurs.

Dans l’Ouest du pays, la journée commencera sous un ciel dégagé à partiellement nuageux. Au fil des heures, la couverture nuageuse s’intensifiera progressivement, laissant place à un ciel localement couvert en soirée.

À partir de la nuit, des précipitations toucheront les régions intérieures et les hauts plateaux, avec un risque d’averses localement intenses accompagnées d’orages. Sur les sommets des montagnes des hauts plateaux, des chutes de neige sont à prévoir, rendant les conditions plus difficiles pour les déplacements nocturnes.

Au niveau des régions du Centre et de l’Est, le temps sera globalement calme en début de journée, avec un ciel clair à partiellement couvert. Toutefois, des nuages bas seront présents près des côtes et dans l’intérieur des terres.

À partir de la nuit, la couverture nuageuse s’intensifiera progressivement, touchant d’abord les régions centrales avant de s’étendre vers l’Est du pays. Quelques précipitations concerneront principalement les régions du Centre.

Prévisions météo en Algérie : quel temps prévoir au Sud du pays ?

Dans les régions Sahariennes, la matinée s’annonce globalement calme, avec quelques nuages sur la région des Oasis. Toutefois, le Sud-Ouest connaîtra une couverture nuageuse plus marquée, notamment dans les wilayas de Tindouf, Béchar et Béni Abbès.

Au fil de la journée, des précipitations, parfois orageuses, sont attendues, particulièrement sur Béchar et Béni Abbès. Ces averses pourraient s’intensifier et s’étendre vers le Nord du Sahara durant la nuit.

Les conditions météorologiques seront également marquées par un ciel voilé à localement nuageux le long des frontières algéro-maliennes, avec une extension progressive vers le Sahara central et oriental. À partir de l’après-midi, un risque d’averses orageuses se précise dans ces zones.

Sur le reste des régions du Sud, le ciel restera globalement dégagé à partiellement voilé. Néanmoins, une vigilance reste de mise, en raison des fortes précipitations qui pourraient survenir localement.

Perturbations météo en Algérie : persistance de la pluie mardi et mercredi !

Ainsi, les prévisions météorologiques annoncent une dégradation du temps à partir de mardi sur les régions de l’Ouest. Une perturbation atmosphérique active apportera de fortes précipitations, particulièrement marquées dans le Nord du Sahara et les oasis, où les cumuls pluviométriques pourraient dépasser 40 mm. Au fil des heures, cette instabilité gagnera du terrain et s’étendra progressivement vers les régions centrales et orientales dans la nuit de mardi à mercredi.

Sur le plan thermique, une légère hausse des températures maximales sera au rendez-vous ce lundi 3 mars. Sur les régions côtières, le mercure oscillera entre 20 et 26 degrés, tandis que les régions intérieures enregistreront des valeurs comprises entre 16 et 28 degrés. Dans le Sud, les températures varieront entre 21 et 36 degrés.