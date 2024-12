Le temps en Algérie : quelles sont les prévisions météo pour ce vendredi 6 décembre ?

Ce vendredi 6 décembre 2024, un temps relativement stable s’installe sur l’ensemble du pays, succédant à une période marquée par des épisodes pluvieux, des orages, des vents violents et même les premiers flocons de neige sur les hauteurs. En lisant cet article, découvrez les détails des prévisions météo pour ce week-end.

Le ciel sera dégagé à peu nuageux, offrant un répit après les récents aléas climatiques. Cependant, le froid persiste avec une baisse notable des températures.

Les températures maximales prévues ce vendredi 6 décembre oscillent entre 16 et 23 °C sur les régions côtières, entre 9 et 19 °C dans les zones intérieures et les hauts plateaux et entre 17 et 27 °C dans les régions sahariennes.

Que dit le bulletin météo de ce vendredi 6 décembre ?

Un ciel passagèrement nuageux dominera les régions de l’Est, avec quelques pluies attendues par endroits. Ces précipitations, bien que sporadiques, rappellent les perturbations récentes qui ont touché cette partie du pays.

Au niveau des régions de l’Ouest et du Centre du pays, les prévisions météo de ce week-end annoncent un ciel dégagé à peu nuageux. Dans les régions sahariennes, le ciel restera généralement dégagé, offrant des conditions plus clémentes et favorables pour les activités en extérieur.

Accidents de la route en Algérie : la Gendarmerie dévoile un bilan inquiétant !

Cette semaine, les services de la Gendarmerie nationale ont enregistré un lourd bilan sur les routes de leur territoire de compétence. En seulement sept jours, 126 accidents de la circulation ont causé la mort de 50 personnes et blessé 152 autres, selon le Sergent-chef Abdelhamid Amrani, chargé de communication au Centre d’information et de coordination routière du Commandement de la Gendarmerie nationale.

Dans une déclaration à l’APS, le Sergent-chef Amrani a affirmé que le facteur humain reste le premier responsable de ces tragédies routières. « Sur 126 accidents, 105 ont été provoqués par des conducteurs », a-t-il précisé.

Parmi les principales causes identifiées, l’excès de vitesse figure en tête avec 25 incidents. L’inattention des conducteurs a conduit à 20 accidents, suivie du non-respect de la distance de sécurité avec 13 cas. La conduite sur la voie opposée a engendré 8 accidents, tout comme le dépassement dangereux. En plus des comportements dangereux des conducteurs, les piétons ont causé 15 accidents cette semaine.