Le temps en Algérie : quelles sont les prévisions météo pour ce samedi 9 novembre ?

Les prévisions météo de ce samedi 9 novembre annoncent un temps contrasté à travers le pays, avec des épisodes de pluie dans plusieurs régions, particulièrement dans le Centre et l’Est. L’Office National de la Météorologie (ONM) a émis une vigilance jaune pour « pluie » et « orage » touchant plusieurs wilayas.

Cette alerte météo concerne les wilayas de Souk-Ahras, Bordj-Bou-Arréridj, Béjaïa, Mila, Oum-El-Bouaghi, Tébessa, Guelma, Tizi-Ouzou, Batna, Annaba, Sétif, Constantine, Skikda, Jijel, Khenchela, El-Tarf, Boumerdès et Bouira.

Météo Algérie : que prévoit le bulletin de ce samedi 9 novembre ?

Ce samedi, la météo en Algérie s’annonce contrastée avec un ciel nuageux et des risques de pluies dans plusieurs régions. Pour l’Ouest du pays, les prévisions anticipent des passages nuageux, avec des averses possibles sur les régions côtières durant la nuit.

Dans les régions du Centre et de l’Est, Météo Algérie prévoit des nuages fréquents sur les zones côtières et intérieures, qui pourraient s’intensifier au fil de la journée. En fin d’après-midi, des averses pourraient faire leur apparition, accompagnées d’orages, surtout sur les régions côtières, et s’intensifier davantage durant la nuit.

Les hauts plateaux et la région des Aurès devraient également connaître des passages nuageux, avec quelques orages possibles dans l’après-midi.

Quant aux régions du Sud, le ciel restera généralement clair à partiellement nuageux, avec une couverture nuageuse qui pourrait s’installer au niveau des Oasis à partir de la nuit. Dans le Sud-Ouest ainsi que dans le nord du désert, le temps oscillera entre globalement et localement nuageux.

Bulletin météo en Algérie : quelles sont les températures du jour ?

En cette fin de week-end, un temps plus frais s’annonce sur l’ensemble du territoire algérien, avec une baisse notable des températures maximales. Sur les régions côtières, le mercure oscille entre 20 et 24 °C. Dans les régions intérieures, les températures varient entre 20 et 26 °C. Quant aux régions sahariennes, la chaleur reste modérée, avec des maximales comprises entre 25 et 33 °C.