Le temps en Algérie : nuages ou éclaircies, que dit le bulletin météo de ce samedi 16 novembre ?

Un temps stable et quasi printanier domine ce week-end, offrant un ciel majoritairement dégagé et des températures douces. Découvrez les prévisions météo détaillées de ce samedi 16 novembre 2024, selon le bulletin de l’Office National de la Météorologie (ONM).

Le temps restera dégagé à légèrement nuageux sur l’ensemble des régions Nord du pays, offrant une ambiance agréable pour profiter des activités extérieures.

Dans le Sud du pays, les prévisions météo de ce samedi annoncent un ciel voilé à localement couvert sur le Sud-Ouest, avec des risques de pluies orageuses locales.

Les autres régions sahariennes bénéficieront d’un ciel dégagé à partiellement voilé, garantissant des conditions météorologiques globalement favorables.

Du côté du mercure, les températures maximales prévues oscilleront entre 20 et 30 °C sur les régions côtières, entre 18 et 32 °C sur les régions intérieures et entre 23 et 34 °C sur les régions sahariennes.

Alerte météo en Algérie : vigilance jaune dans ces wilayas !

Par ailleurs, les services de Météo Algérie ont placé plusieurs wilayas en vigilance jaune en raison des risques d’orages. Les wilayas concernées incluent Bordj Bou Arreridj, M’sila, Tiaret, Oum El Bouaghi, Tébessa, Batna, Djelfa et Khenchela.

Bilan de la Gendarmerie : quel est le nombre de décès dans les accidents de la route cette semaine ?

Les routes algériennes continuent de payer un lourd tribut. Cette semaine, les services de la Gendarmerie nationale ont recensé 152 accidents ayant causé 53 décès et 232 blessés à travers leurs territoires de compétence, selon une déclaration du Sergent-chef Abdelhamid Amrani, chargé de communication au Centre d’information et de coordination routière du Commandement de la Gendarmerie nationale.

Le facteur humain reste à l’origine de la majorité de ces drames, avec 129 accidents directement liés aux comportements des conducteurs. Parmi les principales causes identifiées, l’excès de vitesse arrive en tête avec 38 accidents, suivi par la conduite à gauche (15 cas), l’inattention (13 cas) et le non-respect de la distance de sécurité (12 cas). Les piétons ne sont pas en reste, ayant provoqué 13 accidents.