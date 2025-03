Le temps en Algérie : entre pluies et neiges, quelles sont les prévisions météo pour ce week-end ?

Un temps hivernal persistera ce week-end en Algérie, avec des pluies intenses, des orages et des chutes de neige attendus dans plusieurs régions du pays. À l’approche de l’Aïd El-Fitr, les conditions météorologiques risquent d’impacter les déplacements et les activités extérieures. Voici les détails des prévisions pour ce vendredi 28 mars et les jours à venir.

Ce vendredi, la couverture nuageuse restera dense sur l’ensemble des régions norddu pays. Des pluies soutenues concerneront en particulier les zones côtières et intérieures de l’est. Dans les régions du centre et de l’ouest, le ciel restera chargé avec un risque de pluies intermittentes. Les températures afficheront une légère baisse, accentuant la sensation de fraîcheur.

Pendant que le nord affrontera un épisode pluvieux, le sud algérien profitera d’une météo plus douce. Un ciel dégagé à partiellement voilé dominera sur l’ensemble des régions sahariennes. Seules quelques formations nuageuses feront leur apparition par moments, notamment sur les zones du nord Sahara et l’extrême Sud. Les températures, en revanche, connaîtront une relative stabilité, restant conformes aux normales saisonnières.

Alerte météo en Algérie : pluies orageuses attendues dans ces wilayas !

L’Office national de la météorologie (ONM) a émis un Bulletin Météorologique Spécial (BMS) annonçant des pluies soutenues, parfois orageuses et accompagnées de chutes de grêle, dans plusieurs régions de l’Est du pays.

Dès samedi à 18h00 et jusqu’à dimanche à 23h00, les wilayas de Béjaïa, Jijel, Skikda, Sétif, Mila et Constantine connaîtront ces intempéries. Les cumuls de pluie varieront entre 30 et 50 mm, pouvant atteindre localement 70 mm sur les zones côtières.

Dimanche, d’autres wilayas seront touchées par ces fortes pluies. Annaba, El Tarf, Guelma et Souk Ahras enregistreront des précipitations estimées entre 20 et 40 mm, accompagnées de rafales de vent sous orages.

Vague de froid en Algérie : retour de la neige sur ces reliefs

En plus des pluies, les prévisions météo de ce week-end annoncent des chutes de neige dès samedi soir sur les reliefs situés à plus de 1000 à 1100 mètres d’altitude. Un BMS placé en vigilance orange concerne plusieurs wilayas, où les épaisseurs de neige varieront selon les régions.

La première alerte concerne les wilayas de Tizi-Ouzou, Béjaïa, Jijel, Bouira, Bordj Bou Arréridj, Sétif, Mila, Constantine et Guelma qui recevront entre 10 et 15 cm de neige, de samedi 21h00 à dimanche 9h00.

Tandis que la seconde alerte place en vigilance les wilayas de Souk Ahras, Oum El Bouaghi, Batna, Khenchela et Tébessa qui connaîtront des chutes de neige moins abondantes, avec une épaisseur prévue entre 5 et 10 cm, de dimanche 03h00 à 12h00.

Alors que le mois sacré de Ramadan touche à sa fin, ces conditions météorologiques imposent une vigilance accrue pour organiser les préparatifs de l’Aïd El-Fitr en toute sécurité. Ainsi, il est important de suivre les mises à jour de Météo Algérie concernant l’évolution de la situation météorologique.