Le temps en Algérie en cette fin de semaine : que nous réserve la météo ce jeudi 24 octobre ?

Alors que la semaine touche à sa fin en Algérie, les conditions météorologiques de ce jeudi s’annoncent agitées sur plusieurs régions du pays. Entre ciel voilé, pluies et orages, la météo nous réserve son lot de surprise pour la journée. Dans cet article, explorer le bulletin météo du jour !

Les prévisions météorologiques de ce jeudi annoncent un ciel souvent voilé à nuageux sur les régions de l’Ouest et du Centre, avec des averses parfois orageuses, notamment sur les régions intérieures à partir de l’après-midi.

Du côté des régions de l’Est, le ciel sera passagèrement nuageux. Quelques pluies, parfois sous forme d’averses orageuses, sont attendues en fin de journée sur les zones côtières et intérieures.

En ce qui concerne les régions sahariennes, le Sud-Ouest, le Nord Sahara et les Oasis connaîtront un ciel partiellement nuageux avec quelques averses, parfois orageuses, sur le Nord Sahara. Les autres régions sahariennes bénéficieront d’un ciel dégagé à partiellement voilé.

Bulletin météo du jeudi 24 octobre : quelles sont les températures du jour ?

Les températures maximales de ce jeudi 24 octobre 2024 connaîtront une légère hausse. Sur les régions côtières, le mercure oscillera entre 23 et 29 °C, offrant un climat doux pour cette fin de semaine.

Dans les régions intérieures et les hauts plateaux, le mercure va varier entre 21 et 28 °C. Quant aux régions sahariennes, elles connaîtront des températures beaucoup plus contrastées, allant de 22 à 40 °C.

Rapprochement astronomique : la Lune et Mars visibles à l’œil nu ce jeudi 24 octobre

Ce jeudi 24 octobre 2024, à partir de minuit, un phénomène astronomique captivant sera observable à l’œil nu. En scrutant l’horizon Nord-Est, les amateurs d’astronomie pourront assister au lever de la Lune, accompagnée de la planète Mars.

Ce rapprochement spectaculaire se déroulera à une distance maximale de 3,1 degrés, de centre à centre, offrant une vue impressionnante pour ceux qui souhaitent admirer ce spectacle céleste.