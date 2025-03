Le temps en Algérie en ce début de semaine : voici les prévisions météo du dimanche 16 mars !

Après un week-end marqué par un temps pluvieux, le début de semaine s’annonce également instable sur plusieurs régions du Nord de l’Algérie. Selon les services météorologiques, des pluies orageuses persisteront sur les régions Ouest, Centre et Est du pays ce dimanche 16 mars 2025. Dans cet article, découvrez le temps qui vous attend pour la journée.

Ce dimanche, des précipitations éparses et faibles toucheront plusieurs régions du Nord, notamment le Centre, l’Est et l’Ouest du pays. Certaines wilayas, comme Chlef, Blida, Alger, Béjaïa et Jijel, connaîtront des averses plus marquées, pouvant rendre la circulation potentiellement difficile.

D’ailleurs, l’Office National de la Météorologie (ONM) a émis une alerte à la vigilance « jaune » de niveau 1 pour des risques de pluies et d’orages touchant plusieurs wilayas. Les wilayas concernées sont : Tizi-Ouzou, Chlef, Aïn Defla, Boumerdès et Blida. Ces régions devront faire face à des précipitations parfois soutenues, accompagnées d’orages

Températures en Algérie : baisse du mercure dès ce dimanche !

En ce début de semaine, les températures connaîtront une légère baisse avec des minimales oscillant entre 10 et 14 °C dans le Nord et entre 17 et 20 °C dans le Sud. Les maximales varieront entre 15 et 22 °C sur les régions Nord et entre 20 et 41 °C dans le Sud, où la chaleur restera bien présente.

Ainsi, ce dimanche s’annonce donc sous le signe de l’instabilité météorologique. Il est recommandé de rester attentif aux prévisions et de prévoir des vêtements adaptés aux conditions pluvieuses, particulièrement pour les habitants du Nord du pays.

Météo Algérie : à quel temps s’attendre lundi et mardi ?

La journée de lundi s’annonce nuageuse, avec la formation de nuages bas denses sur les régions du Nord et certaines parties du Sud. L’après-midi, des averses continueront d’arroser les régions du Centre et de l’Est, maintenant un climat humide et instable.

Mardi, les prévisions connaîtront une alternance entre éclaircies et passages nuageux, avec des averses intermittentes tout au long de la journée. En soirée, les pluies feront leur retour sur une grande partie des régions Nord du pays, marquant une continuité dans cette tendance perturbée.

Aïd El-Fitr en Algérie : Bonatiro dévoile la date sur la base des calculs astronomiques !

Dans une déclaration accordée à Dz News TV, l’astronome Loth Bonatiro a apporté des précisions sur la conjonction du Soleil et de la Lune, un phénomène astronomique déterminant pour l’annonce du début du mois suivant et, par conséquent, de la date de l’Aïd el-Fitr.

D’après ses analyses, cette conjonction se produira le samedi 29 mars à 12h (heure d’Alger), soit 14h à l’heure de La Mecque. Il a expliqué que cet alignement marque le début d’un nouveau mois lunaire, mais que les conditions d’observation du croissant de lune ne seront pas réunies à ce moment précis.

« À 14h, heure de La Mecque, le moment du zénith sera déjà passé, rendant impossible l’observation du croissant lunaire, aussi bien à La Mecque que dans le reste du monde », a-t-il précisé.

Sur la base de ces éléments, le dimanche 30 mars sera le dernier jour du Ramadan, prolongeant ainsi le mois sacré jusqu’à cette date. Par conséquent, la célébration de l’Aïd el-Fitr se fera le lundi 31 mars, marquant officiellement le début du mois suivant.

Ces prévisions, basées sur des calculs scientifiques, permettent d’anticiper la date de l’Aïd, mais l’annonce officielle dépendra, comme chaque année, de l’observation du croissant lunaire.