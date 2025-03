Le temps en Algérie cette fin de semaine : quelles sont les prévisions météo de ce jeudi 20 mars ?

En cette fin de semaine, la météo en Algérie s’annonce contrastée, avec la persistance des vents violents et des vents de sable dans plusieurs régions du pays. Dans cet article, découvrez quelles sont les régions concernées par ces conditions ?

L’Office National de la Météorologie (ONM) a émis une alerte de vigilance jaune pour ces phénomènes, touchant les wilayas de Laghouat, M’sila, Djelfa, El Oued, Touggourt, Tébessa, El M’ghair, Khenchela, Biskra et Ouled Djellal. Les rafales de vent oscilleront entre 60 et 70 km/h et pourraient atteindre les 80 km/h.

Quel temps fera-t-il ce jeudi 20 mars ?

Pour ce jeudi 20 mars, un ciel généralement dégagé à partiellement voilé prédominera sur les régions nord du pays. Quelques passages nuageux pourraient apparaître sur les régions intérieures de l’ouest. Côté températures, une chaleur persistante marquera les régions côtières et intérieures, notamment à l’ouest où le mercure poursuivra sa hausse.

Dans le sud du pays, un ciel nuageux s’installera sur l’extrême sud, vers le Hoggar, le Tassili, et le long de la bande frontalière algéro-malienne. Ailleurs dans les régions sahariennes, les conditions météo resteront généralement clémentes.

Les températures élevées continueront donc de dominer les prévisions, soulignant la nécessité de rester vigilant face aux vents de sable et à la chaleur persistante dans certaines zones du pays.

Climat : 2024, l’année la plus chaude jamais enregistrée, selon un rapport alarmant

Un nouveau rapport de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) met en garde contre l’accélération du changement climatique, qui a atteint des niveaux sans précédent en 2024.

Ce phénomène pourrait avoir des répercussions pendant des centaines, voire des milliers d’années. L’étude met en lumière l’augmentation continue des températures des océans et la montée du niveau de la mer, des indicateurs alarmants du dérèglement climatique en cours.

Selon les conclusions du rapport, 2024 s’impose comme l’année la plus chaude jamais enregistrée en 175 ans d’observations. La température moyenne de la surface terrestre a grimpé de plus de 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels, confirmant ainsi une tendance inquiétante qui s’intensifie d’année en année.

Le document révèle également que les concentrations de dioxyde de carbone dans l’atmosphère ont atteint un niveau record, inédit depuis 800 000 ans. Parallèlement, la montée du niveau des océans s’accélère à un rythme jamais observé, ayant doublé depuis le début des mesures satellitaires. Cette évolution représente une menace directe pour les populations vivant dans les zones côtières et insulaires.

Les experts de l’OMM attribuent ces températures extrêmes à l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre, provoquée par l’activité humaine. De plus, le passage de La Niña, un phénomène climatique refroidissant, à El Niño, qui entraîne un réchauffement global, a amplifié cette hausse des températures.

Face à ces constats, les scientifiques appellent à une mobilisation urgente pour réduire les émissions polluantes et limiter l’impact du changement climatique. La situation actuelle rappelle l’importance d’adopter des politiques environnementales ambitieuses et des actions concrètes pour protéger la planète et les générations futures.