Le temps en Algérie cette fin de semaine : prévisions météo estivales prévues ce jeudi 19 juin

La semaine touche à sa fin, nombreux sont ceux qui scrutent les prévisions météo pour organiser au mieux leurs activités du week-end. Ce jeudi 19 juin, le temps s’annonce contrasté sur l’ensemble du territoire national, entre chaleur persistante au sud, ciel instable à l’est et vigilance météo dans plusieurs régions.

Selon les dernières données de Météo Algérie, une chaleur modérée, mais persistante continuera de régner le long de la bande frontalière algéro-malienne, s’étendant jusqu’au Sahara central.

Bonne nouvelle pour les amateurs de baignades, la mer restera calme à légèrement agitée sur l’ensemble des côtes algériennes. Un temps idéal pour les promenades sur la plage ou les sorties en mer, à condition de rester vigilant aux bulletins locaux.

Côté ciel, le nord du pays bénéficiera d’un temps généralement dégagé, avec quelques passages nuageux sur l’ouest et une couverture nuageuse plus dense sur l’est, où des pluies éparses et des orages localisés sont à prévoir en cours de journée.

Alerte météo en Algérie : vents de sable et pluies orageuses dans ces régions !

En outre, l’Office national de la météorologie (ONM) a placé en vigilance jaune « pluie et orage » les wilayas suivantes : Ouargla, El Oued, Tissemsilt, In Guezzam, Laghouat, Touggourt, M’sila, Tiaret, Tamanrasset, Tébessa, Batna, Djanet, Djelfa, Illizi, El M’Ghair, Khenchela, Médéa, Biskra et Ouled Djellal. Dans ces régions, les habitants doivent s’attendre à des épisodes orageux accompagnés, localement, de précipitations.

En plus de cette instabilité, des vents de sable sont également annoncés, notamment dans les régions de Tamanrasset et In Guezzam. Ces vents pourraient réduire la visibilité sur les routes et gêner les déplacements.

Saison estivale 2025 : quelles sont les mesures mises en place ?

Alors que l’été 2025 s’installe progressivement, les autorités locales se mobilisent activement pour garantir le bon déroulement de la saison estivale à travers tout le territoire national. Un plan d’action global, piloté par le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, est en cours de déploiement dans les différentes wilayas. L’objectif est d’offrir aux estivants un environnement sécurisé, propre et bien organisé.

Parmi les priorités de ce dispositif, la prévention des risques liés à la saison estivale occupe une place centrale. Des campagnes de sensibilisation se succèdent pour alerter les citoyens sur les dangers potentiels, notamment les feux de forêt et les noyades dans les plans d’eau.

Les efforts portent également sur l’amélioration du cadre environnemental. Les services concernés assurent un nettoyage régulier des plages, l’entretien des espaces verts et le maintien de la propreté dans les sites touristiques les plus fréquentés. Parallèlement, des infrastructures pratiques voient le jour : des toilettes publiques et douches conformes aux normes sanitaires seront aménagées pour répondre aux besoins des estivants.

Le ministère veille aussi à renforcer la sécurité sur les plages. La présence des agents de la Protection civile s’intensifie, tandis que les installations font l’objet d’une surveillance permanente afin de garantir la tranquillité des vacanciers.

Qu’en est-il des pratiques anarchiques sur les plages ?

Le plan inclut aussi des mesures pour lutter contre le commerce informel et la vente à la sauvette, souvent source de désordre dans les zones touristiques. Pour faciliter l’accès aux plages et assurer une meilleure fluidité, les autorités organisent les parkings et les voies d’accès, tout en renforçant le contrôle sur la qualité de l’eau de mer. De plus, des solutions durables sont en cours d’étude pour mettre fin aux déversements d’eaux usées qui menacent certaines plages.

Outre les plages, les piscines publiques bénéficieront de travaux d’entretien, de mesures d’hygiène renforcées et de la mise en place d’équipes de sauvetage. Le gouvernement accorde également une attention particulière à l’hébergement touristique. Les établissements hôteliers font l’objet de contrôles pour évaluer la qualité des services offerts, tandis que les auberges et les campings de jeunes feront l’objet de rénovations, et ce, pour garantir un accueil digne aux vacanciers, en particulier les plus jeunes.