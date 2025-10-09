Le temps en Algérie ce week-end : vigilance « jaune » pluies, orages et vents forts ce 10 octobre

L’automne s’installe pleinement sur le pays. En cette fin de semaine, une nouvelle perturbation touchera plusieurs régions du nord. D’après les prévisions de Météo Algérie, la journée de ce vendredi 10 octobre sera marquée par un temps instable, avec des averses parfois orageuses et des vents violents sur un large éventail de wilayas.

Selon le bulletin de vigilance publié par l’Office national de la météorologie (ONM), une alerte jaune “pluies” et “orages” est en cours de validité sur la quasi-totalité des wilayas du nord du pays.

🟢 À LIRE AUSSI : Importation de moutons pour l’Aïd 2026 : l’Algérie a déjà pris sa décision

Parmi les régions concernées figurent Alger, Sidi Bel Abbès, Tipaza, Tissemsilt, Béjaïa, Chlef, Blida, Bouira, Boumerdès, Tizi Ouzou, Constantine, Annaba, Skikda, Sétif, Batna, Guelma, Tébessa, Mila, Oum El Bouaghi, Djelfa, Médéa, Biskra, Saïda, Naâma, Relizane, Mascara, Aïn Defla, Laghouat, El Tarf, Bordj Bou Arreridj, Tiaret et El Bayadh.

Par ailleurs, les services de Météo Algérie signalent également des risques de vents forts dans les wilayas du Sud-Ouest, notamment Timimoun et Béni Abbès. Ces rafales risquent d’occasionner des soulèvements du sable pouvant réduire la visibilité, en particulier sur les axes routiers.

Après une première moitié de semaine relativement stable, ce retour de la pluie rappelle que la saison automnale s’installe bel et bien sur l’ensemble du territoire, annonçant une météo changeante pour les prochains jours.

Air Algérie renforce sa présence en Afrique avec une nouvelle ligne !

Air Algérie poursuit son expansion sur le continent africain. La compagnie nationale a annoncé l’ouverture d’une nouvelle ligne reliant Alger à N’Djamena, la capitale du Tchad, à compter du 21 octobre prochain. Ce nouveau vol comprendra une escale à Douala, au Cameroun, renforçant ainsi la présence de la compagnie dans la région d’Afrique centrale.

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie africaine de l’Algérie, en droite ligne avec les orientations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Le chef de l’État ambitionne de faire du pays un pôle régional de transport et un acteur clé dans le développement des échanges économiques, commerciaux et culturels avec le reste du continent.

🟢 À LIRE AUSSI : L’Algérie se qualifie pour la Coupe du monde 2026 : Mahrez magistral

Grâce à cette liaison via Douala, Air Algérie bénéficie désormais du droit de la « cinquième liberté », qui lui permet d’exploiter des vols entre les deux villes africaines sans passer par Alger. Concrètement, les passagers pourront désormais acheter des billets pour des trajets entre Douala et N’Djamena en aller-retour, une ouverture qui promet de dynamiser les flux de voyageurs et de marchandises entre le Cameroun et le Tchad.