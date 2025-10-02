Le temps en Algérie ce week-end : quelles sont les prévisions météo de ce vendredi 3 octobre ?

Le week-end s’installe enfin, offrant une parenthèse attendue pour se reposer, passer du temps en famille ou planifier des sorties. Mais avant de tracer le programme de la journée, un coup d’œil aux prévisions météo s’impose.

Pour ce vendredi 3 octobre, l’Office National de la Météorologie annonce un temps globalement agréable sur la majorité du pays. Les régions nord profiteront d’un ciel dégagé à partiellement voilé, propice aux activités en plein air. Seule exception, certaines régions de l’extrême Est, où des passages nuageux plus denses devraient s’accompagner d’averses orageuses locales.

Au Sud, les prévisions météo indiquent également un ciel clair à partiellement voilé. Toutefois, l’extrême Sud pourrait connaître davantage de nuages, annonciateurs d’un temps plus instable.

Côté vigilance, les services de Météo Algérie ont maintenu une alerte jaune pour des risques de pluie dans trois wilayas de l’Est, à savoir : Souk-Ahras, Skikda et Guelma. Par ailleurs, des vents de sable pourraient perturber la visibilité et la circulation dans les wilayas de Bordj Badji Mokhtar et d’Adrar.

En somme, la météo de ce vendredi restera globalement clémente, mais les habitants de l’Est et de l’extrême Sud devront rester attentifs aux averses et aux vents de sable. Une situation qui rappelle l’importance de vérifier les prévisions avant toute sortie, surtout en cette période de transition automnale où le temps réserve encore des surprises.

Inauguration du FIBDA 2025 : Riadh El Feth vibre au rythme du neuvième art

La 17ᵉ édition du Festival international de la bande dessinée d’Alger (FIBDA) a levé le rideau mercredi soir à l’esplanade de Riadh El Feth. La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, a présidé l’ouverture de ce rendez-vous incontournable, accompagnée du commissaire du festival, Salim Brahimi.

Jusqu’au 5 octobre, la capitale devient le carrefour du neuvième art avec la participation de bédéistes venus de 17 pays. L’événement illustre une fois de plus son rayonnement international, tout en célébrant la créativité locale et la diversité des univers graphiques.

Dès son arrivée, la ministre a parcouru les stands, échangeant avec des auteurs algériens et étrangers, attentive à leurs parcours et à leurs sources d’inspiration. À l’espace “Free Play Zone”, elle s’est installée avec des jeunes pour découvrir des jeux de société algériens, partageant rires et complicité. Quelques instants plus tard, au stand pour enfants, elle s’est prêtée au jeu du coloriage et du dessin, créant une atmosphère chaleureuse et accessible.

Cette 17ᵉ édition met en lumière deux fils conducteurs : l’enfance et la créativité, tout en réservant une place centrale à la Palestine. La visite de la ministre au stand palestinien a été l’un des temps forts de la soirée. Elle y a salué des planches qui racontent, avec force et émotion, la mémoire et la résilience d’un peuple en lutte.

Autre moment marquant : la forte participation du Japon, invité d’honneur du festival. Des mangakas japonais, dont Kazumi Suneya, animent des ateliers autour du manga, attirant un large public avide de découvrir les codes de cet univers incontournable.

Enfin, la soirée inaugurale a rendu hommage à Mohamed Aram, doyen de la bande dessinée algérienne. Un stand entier lui est consacré, retraçant la carrière d’un pionnier qui a ouvert la voie à plusieurs générations de créateurs. La ministre a salué un parcours qui fait désormais partie intégrante de l’histoire culturelle du pays.