Le temps en Algérie ce week-end : quelles sont les prévisions météo de ce samedi 28 juin ?

Alors que la saison estivale bat son plein, ce samedi 28 juin 2025 s’annonce particulièrement chaud dans plusieurs régions du pays. Les services de Météo Algérie prévoient une persistance des températures élevées, notamment dans les régions intérieures de l’ouest et sur les hauts plateaux du centre, où le mercure dépassera les normales de saison.

La chaleur devrait également s’intensifier sur la bande frontalière algéro-malienne, en particulier dans le Sahara central et les zones des oasis, où les habitants devront faire preuve de prudence face aux pics de température annoncés.

Face à ces conditions extrêmes, l’Office national de météorologie (ONM) a émis une alerte de vigilance jaune pour canicule, visant trois wilayas : Relizane, Chlef et Aïn Defla. Les habitants doivent éviter les sorties aux heures les plus chaudes, s’hydrater régulièrement et privilégier les espaces frais et ombragés.

Vents violents, soulèvements de sable et orages attendus dans le sud

Au sud du pays, les wilayas d’Adrar et d’Aïn Salah feront face à des vents violents, susceptibles d’entraîner des soulèvements de sable. Ces conditions risquent de réduire fortement la visibilité sur les routes, compliquant les déplacements.

Par ailleurs, Météo Algérie signale aussi un risque d’orages dans plusieurs autres wilayas. Une vigilance jaune a été activée pour les régions de Sidi-Bel-Abbès, In Guezzam, Bordj-Badji-Mokhtar, Tindouf, Tlemcen, El-Bayadh, Saïda, Naâma et Béchar. Des averses orageuses, parfois accompagnées de rafales de vent, pourraient affecter ces zones en cours de journée.

Ce samedi s’inscrit dans une tendance météo instable, marquée par des contrastes climatiques. Tandis que certaines régions suffoquent sous la chaleur, d’autres pourraient faire face à des phénomènes orageux soudains. Il est donc important de suivre régulièrement les mises à jour de l’ONM.

Canicule et fortes chaleurs en Algérie : quels sont les bons réflexes à adopter ?

Alors que l’Algérie fait face à des épisodes de chaleur extrême, la canicule s’installe durablement dans plusieurs régions du pays. Ce phénomène météorologique, caractérisé par des températures très élevées de jour comme de nuit sur une durée d’au moins trois jours consécutifs, représente un véritable risque pour la santé, notamment pour les personnes âgées, les enfants, les personnes malades ou isolées.

Pour faire face à cette situation, il devient indispensable d’adopter les bons gestes de prévention, surtout lorsque le niveau de vigilance orange est déclenché par Météo Algérie.

N’attendez pas les premiers symptômes pour réagir. Maux de tête, nausées, crampes, sensation de fatigue inhabituelle ou étourdissements sont autant de signaux d’alerte. Dès les premières hausses de température, il est conseillé de consulter régulièrement les prévisions météo et la carte de vigilance disponibles sur les canaux officiels.

En cas de traitement médical en cours, pensez à demander conseil à votre médecin ou pharmacien. Certains médicaments peuvent aggraver les effets de la chaleur ou favoriser la déshydratation.

Face à une vague de canicule, que faut-il faire ?

Lorsque le thermomètre grimpe, l’essentiel est de rester au frais. Fermez les volets et les rideaux en journée, aérez tôt le matin et en soirée, utilisez un ventilateur ou un climatiseur si vous en disposez. Buvez régulièrement de l’eau, même sans avoir soif, pour compenser la perte d’eau due à la transpiration. Évitez à tout prix les boissons alcoolisées, qui favorisent la déshydratation. Au quotidien, essayez de :

Évitez les sorties pendant les heures les plus chaudes (entre 11h et 16h)

Privilégiez les vêtements amples, clairs et légers

Recherchez l’ombre et ne vous exposez jamais en plein soleil

Limitez les efforts physiques et le sport en extérieur

Restez en contact avec vos proches, surtout les personnes âgées ou isolées

Soyez attentif à votre entourage au travail ou dans les transports

Si une personne montre des signes de coup de chaleur (peau chaude, rougeur, confusion, vomissements), appelez immédiatement les secours. En attendant leur arrivée, placez-la à l’ombre, rafraîchissez-la avec de l’eau ou un linge mouillé, et assurez-vous qu’elle soit bien hydratée si elle est consciente.