Le temps en Algérie ce week-end : que dit le bulletin météo de ce vendredi 22 novembre ?

Le week-end arrive enfin, offrant une belle occasion de se reposer et de profiter des moments précieux en famille ou entre amis. Que vous envisagiez de rester chez vous, de partir en randonnée, de faire vos courses ou simplement de vous balader, connaître les prévisions météo est essentiel pour organiser vos activités.

Pour ce vendredi 22 novembre 2024, les conditions météorologiques varieront d’une région à l’autre. Sur les régions Ouest, le ciel sera dégagé à partiellement voilé, mais quelques passages nuageux sont attendus sur les régions côtières et intérieures. Ces nuages pourraient entraîner quelques pluies locales par endroits.

Dans les régions Centre et Est, le ciel évoluera vers un temps de plus en plus nuageux. Les pluies feront leur apparition à partir de l’après-midi, affectant particulièrement les régions côtières et les hauts plateaux Est. Ces précipitations seront parfois sous forme d’averses marquées, notamment dans les régions côtières du Centre-Est et de l’Est.

En ce qui concerne les régions sahariennes, le ciel restera dégagé à partiellement voilé, offrant une atmosphère stable pour les habitants et les visiteurs de ces régions.

Retour du froid en Algérie : quelles sont les températures maximales du jour ?

Côté températures, le thermomètre reprend sa baisse, annonçant le retour d’un temps relativement froid ce week-end. En effet, le mercure oscillera entre 19 et 21 °C sur les régions côtières, entre 16 et 22 °C sur les régions intérieures et les hauts plateaux et entre 19 et 31 °C dans les régions sahariennes.

Ainsi, ce vendredi promet une météo contrastée selon les régions, allant un ciel dégagé à voilé, avec des pluies attendues sur certaines régions du pays. Pour profiter pleinement du week-end, il est important de suivre les dernières mises à jour des services de l’Office National de la Météorologie (ONM).