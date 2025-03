Le temps en Algérie ce week-end : que disent les prévisions météo du vendredi 7 mars ?

C’est enfin le week-end, la journée du vendredi 07 mars 2025 s’annonce marquée par des conditions météorologiques variées à travers le pays. Alors que les régions du nord connaîtront quelques averses locales, le sud devra composer avec des passages nuageux et des orages isolés sur certaines régions.

Dans le nord, le ciel sera traversé par des passages nuageux accompagnés de quelques pluies locales, notamment sur les régions côtières et intérieures. Une amélioration progressive du temps est à prévoir à partir de l’après-midi dans l’ouest du pays, avant de s’étendre aux régions du centre et de l’est en soirée.

Le sud du pays connaîtra également un temps contrasté. Des passages nuageux affecteront la région de Béchar, le nord du Sahara et la région des oasis, avec quelques averses occasionnelles.

Plus au sud, le long de la bande frontalière algéro-malienne et jusqu’à Djanet, le ciel s’annonce partiellement à majoritairement couvert, avec un risque d’averses parfois orageuses. Sur le reste des régions sahariennes, le temps restera généralement dégagé à partiellement nuageux.

Bulletin météo du vendredi 7 mars : quelles sont les températures du jour ?

Côté températures, les valeurs maximales prévues afficheront un contraste notable entre le nord et le sud. Sur les régions côtières, les maximales oscilleront entre 17°C et 21°C, tandis que dans l’intérieur du pays, elles varieront entre 12°C et 21°C. Le sud connaîtra des températures plus élevées, atteignant jusqu’à 38°C dans certaines zones.

Ainsi, ces prévisions annoncent une journée marquée par des conditions météorologiques changeantes, avec un temps plus clément attendu en soirée sur une grande partie du pays.

Alerte météo en Algérie : des vents forts et des pluies orageuses affecteront plusieurs régions ce vendredi

Dans les régions du nord, les vents souffleront dans différentes directions avec une intensité oscillant entre 15 et 30 km/h en général.

Au sud, la situation sera plus dynamique. Des vents du nord souffleront entre 20 et 40 km/h, atteignant parfois 50 km/h sur l’extrême sud, vers le Hoggar/Tassili et du Sahara oriental. Ces rafales pourraient provoquer des soulèvements de sable localisés, réduisant parfois la visibilité.

Dans le sud-ouest du pays, le Sahara central, la région des oasis et le nord du Sahara, les vents de secteur ouest à sud-ouest souffleront entre 20 et 30 km/h, avec des pointes atteignant 40 km/h sur la région des oasis. Là aussi, quelques soulèvements de sable pourraient se produire par endroits.

Le reste des régions sahariennes connaîtra des vents de direction variable, soufflant entre 15 et 30 km/h. Cependant, un changement de régime est attendu dans la journée, avec des vents devenant de secteur sud et se renforçant entre 20 et 40 km/h, pouvant localement atteindre 50 km/h sur le Hoggar, le Tassili et le sud du Sahara oriental.

Météo en Algérie : vigilance jaune pluies et orages dans ces wilayas

Outre ces prévisions météorologiques, l’Office National de la Météorologie (ONM) a émis une alerte de vigilance jaune pour plusieurs wilayas du pays en raison de risques de pluies et d’orages.

Cette alerte de niveau 1 concerne les wilayas de Sidi Bel Abbès, Ouargla, El Oued, Tissemsilt, Timimoun, Laghouat, Bordj Bou Arréridj, Relizane, Béjaïa, Ghardaïa, Touggourt, M’sila, Tiaret, Mila, Oum El Bouaghi, Tébessa, Chlef, Batna, Mostaganem, Sétif, Aïn Témouchent, Tlemcen, Constantine, El M’Ghair, El Bayadh, Jijel, Khenchela, Biskra, Saïda, Naâma, Mascara, Ouled Djellal, Oran et Béchar.