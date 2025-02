Le temps en Algérie ce samedi 8 février : la pluie persistera dans plusieurs régions !

Les conditions météorologiques pour la journée d’aujourd’hui annoncent un temps instable sur certaines wilayas du Nord du pays, marqué par des précipitations et des variations de température. Dans cet article, découvrez le bulletin météo de ce samedi 8 février 2025.

La matinée débutera sous un ciel partiellement nuageux, avec quelques éclaircies sur l’ensemble des régions Nord du pays. Au fil des heures, l’atmosphère se chargera davantage en humidité, laissant place à une alternance de soleil et de pluie dans l’après-midi. Les températures oscilleront entre 15 et 20 °C sur le littoral et 11 à 19 °C à l’intérieur des terres. Le vent, soufflant à une vitesse pouvant atteindre 30 km/h, pourrait accentuer la sensation de fraîcheur.

Les régions sahariennes connaîtront un ciel partiellement nuageux, sans perturbation majeure. La chaleur restera au rendez-vous, avec des températures comprises entre 17 et 32 °C, variant selon les régions de notre grand Sud. Cependant, un vent soutenu soufflera sur certaines localités, atteignant parfois 40 km/h, soulevant de la poussière et réduisant la visibilité par endroits.

Alerte météo en Algérie : vigilance jaune pour « pluie » dans ces wilayas !

Outre ces prévisions météo, l’Office National de la Météorologie (ONM) a émis une alerte de vigilance jaune pour plusieurs wilayas du Nord-Est du pays. Les services météorologiques signalent un risque de précipitations dans les régions de Souk Ahras, Oum El Bouaghi, Tébessa et Khenchela, appelant ainsi les habitants à la prudence face aux conditions climatiques attendues.

Chutes de neige en Algérie : la Gendarmerie nationale sensibilise les utilisateurs de la route

Les chutes de neige ont recouvert la route nationale n°16, notamment sur le tronçon reliant El Ma Labiodh à Tébessa. La zone la plus concernée se situe au niveau du barrage fixe de Tanoukla, dans la commune de Bekkaria.

Face à ces conditions météorologiques, les unités de la Gendarmerie nationale assurent une présence renforcée pour alerter les automobilistes. Il est fortement recommandé de redoubler de vigilance, d’adapter la vitesse aux conditions de circulation et de maintenir une distance de sécurité suffisante pour éviter tout risque d’accident.

Une campagne de sensibilisation à la sécurité routière

Dans un effort pour renforcer la sécurité routière, la Gendarmerie nationale mène une campagne de sensibilisation dans plusieurs wilayas, notamment à Bouira, Batna, Saïda, Biskra et Tlemcen.

Cette initiative vise à prévenir les accidents de la route en diffusant des conseils pratiques et en sensibilisant les conducteurs aux bons comportements à adopter. L’accent est mis sur le respect du code de la route, l’importance d’une conduite responsable et la nécessité de vérifier l’état des véhicules, en particulier en période hivernale.

Les autorités appellent l’ensemble des usagers de la route à faire preuve de prudence, surtout dans les zones affectées par la neige et les intempéries, afin d’éviter tout incident.