Le temps en Algérie ce samedi 5 avril : vigilance jaune pluies et orages dans plusieurs régions

Le temps reste instable en cette fin de semaine en Algérie. Ce samedi 5 avril, les prévisions de Météo Algérie annoncent un ciel capricieux sur l’ensemble du territoire, avec une persistance notable des pluies et des orages dans plusieurs régions. Les habitants devront rester attentifs aux bulletins météo avant de planifier leurs déplacements ou activités en plein air.

Dès les premières heures de la journée, un ciel généralement voilé s’imposera sur les régions nord du pays. Le long des côtes et dans les zones côtières proches, le brouillard fera son apparition en matinée, pouvant affecter la visibilité sur les routes. Cette humidité ambiante risque de compliquer la circulation, notamment dans les zones les plus exposées.

L’après-midi marquera un changement notable, avec le développement d’orages isolés sur les régions intérieures, les Hauts Plateaux ainsi que dans la région des Aurès. Ces phénomènes orageux pourraient s’accompagner de précipitations localisées, parfois intenses, qui nécessiteront une grande prudence sur les axes routiers.

Du côté du Sahara, les conditions météorologiques ne s’annoncent pas plus clémentes. Un ciel couvert à localement voilé dominera sur le nord du Sahara et l’extrême sud. Dans ces zones, l’atmosphère restera lourde, avec une sensation d’humidité inhabituelle pour ces régions. Les autres régions de notre grand sud profiteront quant à elles d’un temps plus clément, entre ciel voilé et périodes ensoleillées.

En somme…

Les températures connaîtront des variations modérées selon les régions, sans chute brutale ni pic de chaleur. Face à cette météo changeante, il est important de faire preuve de vigilance, notamment pour les usagers de la route et les habitants des zones à risque orageux.

Pour rester informés en temps réel de l’évolution des conditions météo, les citoyens peuvent consulter régulièrement les bulletins de l’Office National de la Météorologie. Restez connectés pour éviter les mauvaises surprises et profiter du week-end en toute sécurité.