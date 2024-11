Le temps en Algérie ce samedi 30 novembre : quelles sont les prévisions météo du jour ?

Le mois de novembre s’achève, annonçant l’arrivée du mois de décembre et la transition vers la saison hivernale qui approche à grands pas. Pour ce samedi 30 novembre 2024, les prévisions météorologiques annoncent un temps globalement stable, avec des conditions majoritairement dégagées sur l’ensemble du territoire.

Selon l’Office National de la Météorologie (ONM), un ciel clair dominera les régions sahariennes tout au long de la journée. Au Nord, les régions de l’Ouest et du Centre-Ouest bénéficieront également d’un temps dégagé, apportant une météo agréable pour cette fin de mois.

Cependant, les régions côtières et intérieures de l’Est et du Centre-Est connaîtront quelques passages nuageux, accompagnés par moments de pluies locales, a encore prévu Météo Algérie.

Du côté des températures, les maximales prévues ce samedi oscilleront entre 18 et 27 °C sur les régions côtières. Dans les régions intérieures, les valeurs varieront entre 14 et 25 °C. Enfin, au Sud, les températures resteront agréables, atteignant entre 21 et 29 °C.

Point météo : 2024 en passe de devenir l’année la plus chaude jamais observée !

Selon l’Organisation météorologique mondiale (OMM), l’année 2024 s’annonce comme l’année la plus chaude jamais enregistrée. Après une série de mois aux températures moyennes exceptionnellement élevées, les scientifiques tirent la sonnette d’alarme sur l’accélération du changement climatique, alimentée par des concentrations record de gaz à effet de serre dans l’atmosphère.

La décennie 2015-2024 sera la plus chaude jamais mesurée, confirmant une tendance inquiétante. Les glaciers continuent de fondre à un rythme alarmant, le niveau des océans monte inexorablement et le réchauffement des eaux marines s’intensifie. Ces phénomènes amplifient les conditions météorologiques extrêmes, causant des dégâts majeurs aux économies et aux communautés à travers le monde.

Malgré des dépassements temporaires du seuil de réchauffement de 1,5 °C, fixé par l’Accord de Paris, la Secrétaire générale de l’OMM, Celeste Saulo, a tenu à rassurer. « Ces dépassements mensuels ou annuels ne signifient pas que l’objectif de limiter la hausse à long terme des températures moyennes en dessous de 2 °C, et idéalement à 1,5 °C, est hors d’atteinte », a-t-elle précisé.

Ces données confirment néanmoins l’urgence d’intensifier les efforts pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. L’humanité, désormais face à des changements climatiques rapides et intenses, doit agir collectivement pour préserver un avenir viable.