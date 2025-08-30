Le temps en Algérie ce samedi 30 août : que nous réservent les prévisions météo du jour ?

Le dernier week-end d’août se poursuit sous un ciel encore capricieux. Malgré un littoral plutôt calme, plusieurs régions de l’intérieur et du sud du pays devront composer avec des pluies, des orages et même des vents de sable. Le bulletin de l’Office national de météorologie (ONM) pour ce samedi 30 août 2025 dresse un tableau contrasté entre stabilité et perturbations.

Les prévisions maritimes annoncent une mer calme à peu agitée du côté de Marsa Ben M’hidi, Oran, Mostaganem, Ténès, Alger, Dellys et Jijel. Les vents souffleront d’abord faiblement avec une vitesse comprise entre 10 et 20 km/h, avant de tourner vers l’est et le nord-est en fin d’après-midi, atteignant alors 15 à 30 km/h entre Mostaganem et Jijel.

🟢 À LIRE AUSSI : Drame à El Oued : Le corps d’une fillette de 3 ans retrouvé sans vie dans une ferme

La houle restera modérée avec des vagues orientées ouest à nord-ouest ne dépassant pas 0,5 mètre. Pour les baigneurs et plaisanciers, la température de l’eau oscillera entre 23 et 25 °C, des conditions idéales pour une sortie en mer ou une baignade.

En revanche, la façade maritime est connaîtra des conditions plus dynamiques. De Jijel à Skikda, puis jusqu’à Annaba et El Kala, la mer sera légèrement agitée. Les vents, orientés ouest à nord-ouest, se renforceront dans l’après-midi pour atteindre entre 20 et 40 km/h. Les vagues suivront une direction nord à nord-ouest et atteindront près d’un mètre. La température de l’eau, plus douce, s’établira entre 25 et 26 °C, offrant un contraste agréable malgré le vent.

Prévisions météo : vigilance jaune pour pluies et orages dans ces wilayas !

En dehors du littoral, plusieurs wilayas se préparent à une journée instable. L’ONM a placé en vigilance jaune “pluies” et “orages” les wilayas de Souk-Ahras, Ouargla, Timimoun, Bordj-Badji-Mokhtar, Oum-El-Bouaghi, Tébessa, Guelma, In-Salah, Batna, El-Meniaa, Khenchela et Adrar. Ces régions risquent de connaître des averses parfois accompagnées d’orages, susceptibles de perturber les déplacements et certaines activités.

Autre phénomène à surveiller : les vents de sable. Selon les services de Météo Algérie, ils souffleront ce samedi sur les wilayas de Touggourt, El-Oued, Ouargla et Béni Abbès. Ces bourrasques pourraient réduire la visibilité et compliquer la circulation routière.

Alger lance une vaste campagne de nettoiement pour un environnement plus sain

Ce vendredi, la wilaya d’Alger a donné le coup d’envoi à la 7ᵉ édition de sa grande campagne de nettoiement. L’opération couvre les rues et les quartiers des 14 circonscriptions administratives et mobilise entreprises spécialisées, associations de la société civile et citoyens volontaires.

Placée sous le slogan « Main dans la main, préservons la propreté de notre quartier », cette action vise à éliminer les points noirs, enlever les gravats et améliorer le cadre de vie en réduisant l’impact des déchets ménagers. Les services de la wilaya s’attaquent également au curage des avaloirs, à l’entretien des espaces verts et au renforcement de l’éclairage public, notamment à travers des installations artistiques sur les grandes artères.

🟢 À LIRE AUSSI : Oran l’estivale : découvrir la ville et ses environs animés

Plusieurs entreprises publiques participent à l’opération, dont ASROUT, NETCOM, EXTRANET et EDEVAL. La campagne touche aussi les nouveaux sites résidentiels de Sidi Abdellah, où les habitants dénoncent l’absence de décharges adaptées et la multiplication des dépôts anarchiques.

Le wali d’Alger, Abdenour Rabehi, a réuni son conseil exécutif en amont pour coordonner les moyens humains et matériels nécessaires. Il a insisté sur l’importance d’associer la société civile afin de garantir le succès de l’initiative. Les services de la wilaya appellent les citoyens à prendre part activement à cette opération collective, prévue jusqu’à samedi, afin de pérenniser ses résultats et bâtir une capitale plus propre et plus accueillante.