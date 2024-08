Le temps en Algérie ce samedi 3 août : quelles sont les prévisions météo du jour ?

Ce week-end, les prévisions météorologiques annoncent une relative stabilité sur l’ensemble du territoire national. Le soleil brillera ce samedi, promettant une journée idéale pour profiter de la plage et de la piscine.

Selon le bulletin météo de ce samedi 3 août 2024, un ciel généralement dégagé couvrira la plupart des régions du pays. Les conditions météorologiques seront particulièrement favorables pour ceux qui souhaitent passer du temps à l’extérieur. Seules quelques formations nuageuses pourront apparaître dans les régions intérieures du Centre et de l’Ouest, ainsi qu’à l’extrême Sud du pays.

Malgré ces prévisions météorologiques globalement stables pour ce week-end, les services de Météo Algérie ont émis une vigilance jaune “orage” pour plusieurs wilayas. Cette alerte concerne les wilayas de Naama, Sidi Bel Abbès, Saïda, El Bayadh et In Guezzam. Cette situation invite à la prudence. Les habitants de ces régions doivent rester vigilants et suivre de près les dernières mises à jour de l’Office National de la Météorologie (ONM).

Alerte météo en Algérie : la canicule va-t-elle persister ce samedi ?

Un temps chaud continue de marquer différentes régions du pays, avec des températures extrêmes frôlant les 46 °C. Cette vague de chaleur promet de persister aujourd’hui. L’Office National de la Météorologie (ONM) a émis une alerte de vigilance orange “canicule” pour les wilayas de M’sila, Béjaïa, Jijel, Mila, Constantine, Skikda, Guelma, Souk Ahras, El Tarf, et Annaba.

La situation météorologique pourrait évoluer au cours de la journée. Il est donc crucial de consulter régulièrement les alertes de Météo Algérie pour se protéger des risques liés à la chaleur extrême.

Les recommandations incluent de rester hydraté et d’éviter les sorties pendant les heures les plus chaudes, mais aussi de garder son logement frais en fermant les volets et les fenêtres. Il est important également de prêter une attention particulière aux signaux de détresse liés à la chaleur, tels que les coups de chaleur et la déshydratation, notamment chez les personnes les plus vulnérables.