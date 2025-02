Le temps en Algérie ce samedi 22 février : quelle météo faut-il prévoir aujourd’hui ?

Les services météorologiques annoncent un temps instable pour ce samedi 22 février 2025, avec des précipitations touchant plusieurs wilayas du pays. Si certaines régions profiteront d’un ciel dégagé, d’autres devront se préparer à des averses orageuses.

Les régions de l’Ouest connaîtront des pluies orageuses, tandis qu’un temps ensoleillé dominera le Centre et l’Est du pays. Côté températures, les valeurs oscilleront entre 20 et 24 °C sur les zones côtières et 17 à 25 °C dans les régions intérieures. Un vent modéré soufflera, pouvant atteindre 40 km/h par endroits.

🟢 À LIRE AUSSI : Ramadan 2025 : embouteillages monstres sur les routes algériennes à l’approche du mois sacré

Des précipitations toucheront la wilaya de Béchar ainsi que le Nord du Sahara. Les températures varieront entre 18 et 30 °C, avec des rafales pouvant atteindre 40 km/h.

Alerte météo en Algérie : retour de la pluie dans plusieurs wilayas !

Dès ce samedi soir, l’Office National de la Météorologie (ONM) prévoit de fortes précipitations sur plusieurs wilayas :

Aïn Defla

Chlef

Mostaganem

Saïda

Relizane

Sidi Bel Abbès

Tiaret

Les régions côtières et intérieures du Centre connaîtront quant à elles un ciel couvert, annonçant un week-end marqué par des conditions météorologiques contrastées.

Sept planètes alignées le 28 février 2025 : tout savoir à propos de cet événement céleste rarissime !

Le 28 février 2025, un événement astronomique exceptionnel attirera les regards vers le ciel. Sept planètes se positionneront sur un même axe, offrant un spectacle rare et fascinant. Bien que l’alignement parfait reste quasi impossible, ce regroupement planétaire promet un moment magique pour les passionnés d’astronomie et d’astrologie.

🟢 À LIRE AUSSI : ALGER – L’ETUSA adapte ses services pour le Ramadan 2025 : horaires, lignes et tarifs

Ces planètes formeront une petite troupe composée de Mars, Jupiter, Uranus, Vénus, Neptune, Mercure et Saturne. Une occasion unique de lever les yeux vers le ciel et de contempler ce ballet cosmique.

Pour observer un maximum d’étoiles et de planètes, il faudra se montrer rapide. Le moment idéal se situe entre 18h30 et 19h15. Après cet horaire, Mercure deviendra invisible, trop proche du Soleil. À l’œil nu, Mars, Jupiter et Vénus s’offriront en spectacle, tandis qu’un télescope sera nécessaire pour déceler Uranus et Neptune. Saturne, elle, restera cachée par la lumière solaire. Toutefois, la visibilité de ces astres dépendra des conditions météorologiques.

Comment observer cet alignement ?

Pour profiter pleinement de ce spectacle, il est recommandé d’utiliser des applications d’astronomie comme Sky Tonight, Stellarium ou SkyView. Ces outils permettent d’identifier facilement les planètes et constellations. Attention aux différences entre l’astrologie et l’astronomie : un décalage existe entre la carte du ciel observée par la NASA et celle interprétée par les astrologues.