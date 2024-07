Le temps en Algérie ce samedi 20 juillet : que nous réserve la météo pour cette journée ?

Un temps chaud persiste dans différentes régions du pays, avec des températures élevées et caniculaires. L’Office National de Météorologie (ONM) a émis une alerte de vigilance jaune “canicule” pour plusieurs wilayas. Découvrez dans cet article les prévisions météo détaillées pour ce samedi 20 juillet afin de profiter pleinement du dernier jour du week-end.

Les services de Météo Algérie ont placé en vigilance jaune “canicule” les wilayas d’Ain Témouchent, Oran, Mostaganem, Relizane, Chlef et M’sila. Mais aussi les wilayas de Tindouf, Béni Abbès, Timimoun, Adrar, Bordj Badji Mokhtar et In Salah.

🟢 À LIRE AUSSI : Comment l’AEC a-t-elle rétabli la station de dessalement de Béni Saf en temps record ?

Outre la vigilance jaune “canicule” en vigueur dans plusieurs régions, l’ONM a également placé les wilayas de Béni Abbès, Béchar, El Bayadh, Naâma, Laghouat, Djelfa, M’sila, Batna et Sétif en alerte jaune “orage” et “pluie”.

Météo Algérie : Quel temps prévoit ce samedi 20 juillet ?

Pour ce samedi 20 juillet, les prévisions météorologiques annoncent un ciel généralement dégagé sur l’ensemble des régions Nord du pays. Ainsi, ces régions bénéficieront d’une journée bien ensoleillée, idéale pour les activités en plein air. Cependant, des nuages couvriront les régions intérieures de l’Ouest et du Centre, apportant un risque de pluies locales. La vigilance reste donc de mise.

🟢 À LIRE AUSSI : AADL 3 : vers une reprise des inscriptions ? Le ministère répond aux Algériens

En ce qui concerne les régions sahariennes, la météo de ce samedi prévoit un ciel principalement dégagé prédominera. Toutefois, des nuages plus denses apparaîtront sur l’Ouest du Sahara, avec la possibilité de quelques précipitations locales.

En bref…

Ce samedi 20 juillet apportera du soleil à la majorité des régions Nord de l’Algérie, avec quelques risques de pluie dans les régions intérieures de l’Ouest et du Centre, ainsi que dans certaines parties des régions sahariennes. De plus, la canicule persistera encore aujourd’hui dans différentes wilayas du pays. Il est important de suivre attentivement les dernières mises à jour de l’ONM et d’adopter les bons gestes pour faire face à cette chaleur intense.