Le temps en Algérie ce samedi 14 juin : quelles sont les prévisions météo du jour ?

Le week-end se poursuit sous un ciel partagé entre chaleur estivale et instabilité des prévisions météo. Ce samedi 14 juin 2025, plusieurs régions d’Algérie ressentent les effets d’un temps relativement chaud, typique d’un début d’été qui s’annonce intense.

Selon les services de Météo Algérie, une vigilance jaune « canicule » reste en vigueur dans plusieurs wilayas du nord. Les habitants de Mascara, Relizane, Chlef, Aïn Defla, Skikda, Annaba et El Tarf doivent redoubler de prudence face à la montée des températures. Les services de l’ONM recommandent de s’hydrater régulièrement, d’éviter les sorties inutiles en pleine journée et de privilégier les zones ombragées, surtout entre 11 h et 16 h.

Ciel nuageux ou ensoleillé, que dit le bulletin météo du jour ?

En outre, les prévisions de ce samedi annoncent un ciel généralement voilé sur l’ensemble des régions nord du pays. Toutefois, dans l’intérieur ouest, la couverture nuageuse s’épaissit progressivement, laissant place à quelques pluies locales, parfois accompagnées d’un temps légèrement orageux.

Dans les vastes étendues sahariennes, la journée se déroule sous un ciel dégagé à partiellement voilé. Cependant, des nuages plus marqués pourraient apparaître sur l’extrême sud du territoire, notamment vers Djanet, In Guezzam et Tamanrasset, où l’Office National de la Météorologie (ONM) signale également un risque d’orages.

D’ailleurs, Météo Algérie place sous vigilance jaune pour risque de pluie et d’orage un nombre important de wilayas. Cette alerte concerne les wilayas suivantes :

Alger, Sidi Bel Abbès, Tipaza, Tissemsilt, In Guezzam, Laghouat, Bordj Badji Mokhtar, Tiaret, Tamanrasset, In Salah, Djanet, Aïn Témouchent, Djelfa, Illizi, Tlemcen, El Bayadh, Jijel, Aïn Defla, Médéa, Saïda, Naâma, Mascara, Blida et Béchar.

En somme, ce samedi 14 juin 2025 combine chaleur, humidité et instabilité. Que vous soyez au nord ou au sud, l’ambiance estivale s’accompagne de contrastes météorologiques typiques de cette période de l’année. Restez prudents, hydratez-vous, et suivez les bulletins météo de l’ONM pour profiter du week-end en toute sécurité.

Séisme de magnitude 3,3 enregistré à Sétif ce vendredi

Une légère secousse tellurique a été ressentie ce vendredi 11 juillet 2025 dans la wilaya de Sétif. Le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG) a annoncé qu’un séisme de magnitude 3,3 sur l’échelle de Richter s’est produit à 12h12, sans provoquer de dégâts signalés pour le moment.

L’épicentre du tremblement de terre a été localisé à 4 km au sud-est de Aït Tizi, une localité située dans la même wilaya. Bien que de faible intensité, la secousse a été ressentie par plusieurs habitants de la région.

Les autorités locales n’ont rapporté aucune perte ni dégât matériel. Le CRAAG rappelle que l’Algérie, située sur une zone sismique active, enregistre régulièrement ce type de mouvements telluriques, en particulier dans les régions nord du pays.