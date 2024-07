Le temps en Algérie ce samedi 13 juillet : quelles sont les prévisions météo du jour ?

Un temps très chaud persiste dans différentes régions du pays, faisant pleinement ressentir l’été avec des températures pouvant frôler les 49 °C. Pour ce samedi 13 juillet, Météo Algérie prévoit un ciel généralement dégagé sur l’ensemble des régions Nord du pays. Cependant, à partir de l’après-midi, des cellules orageuses pourraient se développer dans les régions intérieures, les hauts plateaux et la région des Aurès, occasionnant des pluies locales.

Dans les régions sahariennes, l’Office National de la Météorologie (ONM) annonce un ciel généralement dégagé. Toutefois, des développements orageux sont attendus sur l’extrême Sud, pouvant également provoquer des pluies locales durant l’après-midi.

D’ailleurs, il est important de noter que Météo Algérie a fait part de la persistance d’un temps chaud ce samedi sur les hauts plateaux de l’Est et dans la région des Aurès. Le mercure affichera des valeurs oscillant entre 30 et 39 °C sur les régions côtières, entre 35 et 43 °C sur les régions intérieures et entre 37 et 49 °C sur les régions sahariennes.

BMS – Météo Algérie : alerte orange pour “canicule” dans ces régions !

En outre, l’Office National de la Météorologie (ONM) a émis un bulletin météo spécial (BMS), plaçant en vigilance orange “canicule” plusieurs wilayas du pays. Les wilayas concernées incluent Bordj Badji Mokhtar, Tindouf, Adrar, In Salah et le sud de Timimoun. Selon cette alerte de niveau 2, les températures maximales atteindront, voire dépasseront, les 49 °C, tandis que les minimales oscilleront entre 34 et 38 °C.

En vigueur depuis jeudi dernier, ce BMS restera en cours ce samedi 13 juillet 2024. Face à ces conditions météorologiques caniculaires, il est important d’adopter les bons gestes pour se protéger de la chaleur. Ainsi, il faut notamment s’hydrater régulièrement, éviter les activités physiques en plein air durant les heures les plus chaudes de la journée et porter des vêtements larges et frais.

Point Météo : vers une décennie de la lutte contre les tempêtes de sable !

Ce vendredi 12 juillet a marqué la journée internationale de lutte contre les tempêtes de sable et de poussière, un défi considérable et à grande échelle pour la réalisation du développement durable dans ses dimensions économiques, sociales et environnementales.

Selon l’Organisation météorologique mondiale (OMM), la quantité de poussières en suspension dans l’atmosphère a légèrement diminué en 2023 par rapport à l’année précédente. Toutefois, en Afrique du Nord et dans la péninsule arabique, elle demeure au-dessus de la moyenne à long terme, représentant un problème majeur de santé publique avec des impacts économiques et sociaux considérables.

Pour répondre à ces défis, l’Organisation des Nations Unies (ONU) a déclaré la période 2025-2034 comme la décennie de lutte contre les tempêtes de sable. Cette initiative vise à réduire les dangers des tempêtes de sable pour la santé publique. La force des tempêtes de sable et de poussière réside dans la longueur de la trajectoire parcourue par les vents, ce qui augmente la concentration de particules. Ce phénomène est accentué par le réchauffement climatique, qui élève les températures de surface et, par conséquent, le taux d’évaporation, exacerbant ainsi les tempêtes.