Le temps en Algérie ce mercredi 8 janvier : que prévoit le bulletin météo du jour ?

Malgré le retour du froid et de la pluie, un temps relativement stable s’annonce pour ce mercredi 8 janvier 2025. Toutefois, des nuages passagers et des précipitations légères pourraient toucher plusieurs régions du pays. Dans cet article, découvrez les prévisions météo détaillées de la journée.

D’après le bulletin de Météo Algérie, le ciel restera majoritairement dégagé sur l’ensemble des régions nord du pays, mais des nuages, accompagnés de brouillard local, affecteront les hauts plateaux.

Des passages nuageux ponctueront le ciel des régions de l’ouest en début de soirée, pouvant occasionner des pluies locales, notamment sur les régions côtières et intérieures. Au niveau des régions sahariennes, les prévisions météo de ce mercredi anticipent un ciel généralement dégagé à partiellement voilé en général.

Bulletin météo en Algérie : quelles sont les températures du jour ?

Coté températures, le mercure connait une baisse remarquable avec un temps froid et hivernal. Les maximales pour ce mercredi 8 janvier oscilleront entre 17 et 22 °C sur les régions côtières, entre 13 et 19 °C sur les régions intérieures et entre 14 et 28 °C sur les régions sahariennes.

La Niña tarde à arriver : quel impact sur le climat mondial ?

Malgré les prévisions initiales des experts de la NOAA, La Niña se fait toujours attendre. Après la fin d’El Niño au printemps 2024, son arrivée était annoncée pour l’été, puis reportée à l’automne, et enfin à décembre. Nous sommes désormais en janvier 2025, et le phénomène tant attendu n’a toujours pas montré de signe tangible.

El Niño et La Niña alternent au sein du cycle ENSO (El Niño-Southern Oscillation), parfois entrecoupés de phases neutres. El Niño se caractérise par des eaux anormalement chaudes dans une région précise du Pacifique, entraînant un réchauffement global du climat. En revanche, La Niña résulte de températures plus froides dans cette même zone, avec un effet légèrement refroidissant à l’échelle mondiale.

Après une année 2024 marquée par des records de chaleur, l’arrivée de La Niña suscite de nombreuses attentes. Ce phénomène est perçu comme un répit potentiel face à la montée des températures mondiales.

Arrivée de La Niña : les prévisions restent incertaines !

La NOAA avait initialement évalué à 59 % les chances que La Niña s’installe dès janvier 2025. Cependant, la température des eaux du Pacifique équatorial reste légèrement en dessous des moyennes, sans atteindre le seuil requis pour déclarer officiellement son arrivée. Les modèles météorologiques divergent :

Une majorité d’entre eux prévoient l’apparition de La Niña avant la fin janvier, mais son effet serait de courte durée, se limitant à trois mois maximum, avec un impact minimal sur le climat mondial.

En comparaison, la dernière phase La Niña, de 2020 à 2023, avait duré trois ans et provoqué des bouleversements météorologiques significatifs.

D’autres modèles suggèrent que La Niña pourrait ne pas se manifester en 2025. Dans ce scénario, les conditions neutres actuelles se maintiendraient jusqu’à l’été, voire tout au long de l’année.

Les phases neutres sont souvent associées à des températures globales élevées. En l’absence de La Niña, et en combinaison avec le réchauffement climatique, il est probable que l’année 2025 connaisse des étés particulièrement chauds et une accélération de la hausse des températures mondiales.