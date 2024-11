Le temps en Algérie ce mercredi 6 novembre : que disent les prévisions météo du jour ?

Alors que l’automne s’installe en Algérie, les prévisions météo annoncent une journée relativement stable, mais marquée par des passages nuageux et quelques pluies dans certaines régions du pays. Dans cet article, découvrez les détails du bulletin météo de ce mercredi afin de bien planifier votre journée.

Pour ce mercredi 6 novembre, la météo prévoit un temps variable sur le Nord et le Sud du pays. D’après l’Office National de la Météorologie (ONM), un ciel passagèrement nuageux couvrira les régions Nord, avec des risques de pluies parfois orageuses.

🟢 À LIRE AUSSI : Fraude douanière : l’enquête s’étend à Mostaganem et Oran

Cette tendance s’observera particulièrement dans les zones intérieures, les hauts plateaux du Centre et de l’Est, ainsi que dans les Aurès, en fin d’après-midi et dans la soirée. Les températures maximales oscilleront entre 19 et 26 °C sur les régions côtières et entre 21 et 26 °C sur les régions intérieures.

Bulletin météo du mercredi 6 novembre : quel temps fera-t-il au Sud ?

Au niveau des régions sahariennes, le ciel restera généralement dégagé à partiellement voilé. Les températures y afficheront des valeurs stables, comprises entre 23 et 26 °C. Ainsi, cette journée s’annonce relativement calme, malgré quelques averses orageuses sur les hauteurs de l’Est, offrant un climat globalement tempéré pour un mois de novembre.

Station multimodale de Bir Mourad Raïs : le wali d’Alger donne un coup de pression !

Le wali d’Alger, Mohamed Abdenour Rabhi, a effectué ce mardi une visite de terrain pour superviser les travaux d’extension des trémies souterraines à Bir Mourad Raïs. Soucieux d’assurer une réception rapide du projet, il a insisté sur l’importance de respecter les délais, a indiqué un communiqué des services de la wilaya d’Alger.

🟢 À LIRE AUSSI : Vénus et la Lune réunis au crépuscule : une conjonction à admirer ce 5 novembre 2024

Lors de cette visite, destinée à accélérer le rythme de finalisation des travaux pour une ouverture prochaine au public, le wali d’Alger a inspecté la qualité des aménagements réalisés sur une extension de 300 mètres.

Selon le même communiqué, la majorité des opérations principales sont déjà achevées : le bitumage des deux trémies, l’installation de l’éclairage public, le revêtement complet des structures, ainsi que la mise en place des systèmes anti-incendie. Seuls restent les travaux d’évacuation des eaux pluviales.

🟢 À LIRE AUSSI : Alger : un important axe routier fermé à la circulation pendant au moins 6 mois

À cette occasion, le wali a donné des directives pour terminer les aménagements des tronçons de la RN01, afin de permettre une ouverture dès que les trottoirs seront achevés. Il a également insisté sur le respect des délais conventionnés tout en garantissant la qualité des travaux.

Ces nouveaux aménagements à Alger contribueront à améliorer la fluidité du trafic, notamment grâce à la future station multimodale en construction à Bir Mourad Raïs, appelée à devenir un carrefour majeur pour divers modes de transport.